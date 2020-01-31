Белнефтехим прогнозирует дальнейшее повышение цен на бензин

Цены на автомобильное топливо в Беларуси будут корректироваться с учетом стоимости сырья, «Белнефтехим» планирует придерживаться стратегии поэтапного их изменения, как оптимального варианта в складывающейся экономической ситуации. Об этом заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей РЫБАКОВ в интервью изданию « Вестник Белнефтехима ».

«Наши нефтеперерабатывающие заводы нацелены на минимизацию влияния налогового маневра как за счет снижения затрат и совершенствования стратегии продаж нефтепродуктов, так и путем скорейшего завершения модернизации. Но, очевидно, что при наличии сырьевой составляющей в затратах, близкой к 90%, цену топлива на АЗС будет во многом определять стоимость сырья», – отметил специалист.

«Мы видим, что на мировом рынке цены на углеводородное сырье растут. Некоторые эксперты предполагают, что цена на нефть может превысить $80 за баррель. Напомню, что для белорусских НПЗ цена на нефть растет еще и за счет налогового маневра, и в 2020 году она уже будет составлять (с учетом уплачиваемых пошлин на нефтепродукты) около 83% мировой», – добавил Андрей Рыбаков.

По его словам, исходя из этого потребуются определенные корректировки уровня цен. При этом, по мнению эксперта, выбранная стратегия поэтапного изменения цен на топливо остается оптимальным вариантом.

Напомним, в последние годы ценники на автозаправочных станциях переписывали много раз. Однако практически всегда стоимость топлива изменяется на одну копейку. В 2018 году цены на бензин менялись 27 раз, в 2019-м – 28. С начала 2020 года цены на АЗС пересматривали уже четыре раза.