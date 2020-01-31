"Неурегулированным остается вопрос о компенсации белорусской стороне убытков, полученных при переработке некачественной российской нефти. Мы продолжаем консультации с российскими коллегами и принимаем со своей стороны все необходимые меры по урегулированию данного вопроса", - сказал Рыбаков в интервью ведомственному журналу "Вестник Белнефтехима".





Комментируя проблему, с которой Беларусь столкнулась в апреле прошлого года, Рыбаков подчеркнул: "Скажу откровенно, было не просто. Прежде всего потому, что такая нестандартная ситуация случилась впервые: на территории нашей страны оказалось около 1,2 млн тонн загрязненной хлорорганическими соединениями нефти".





Он также отметил, что Беларусь смогла стать "первой и единственной страной, которая смогла обеспечить вытеснение со своей территории загрязненной хлорорганическими соединениями нефти в Российскую Федерацию и замещение ее качественным углеводородным сырьем".





Ранее сообщалось, что глава "Транснефти" Николай Токарев 28 января заявил "Интерфаксу", что вопрос компенсации Беларуси за "грязную нефть" находится в подвешенном состоянии, "Транснефть" ждет документальных подтверждений размера ущерба.





В начале недели посол РФ Дмитрий Мезенцев сказал журналистам, что Россия ждет от Беларуси подтвержденных документов об ущербе от "грязной нефти" для выплаты компенсации. "Договоренности все состоялись. В Москве ждут подтвержденных документов о том ущербе, который был нанесен", - сказал Мезенцев.





Он отметил, что выплаты будут произведены в соответствии с представленными российской стороне документами совместного, по сути, экспертного обсуждения. "Самое главное, что подход сторон - согласиться с доказательными предложениями белорусской стороны - поддержан и министерством энергетики, и теми хозяйствующими субъектами, которые являются партнерами белорусских коллег", - подчеркнул Мезенцев.





В прошлом году Минск неоднократно заявлял о претензиях на финансовую компенсацию издержек, которые понесли НПЗ и система магистральных нефтепроводов в связи с поставками из РФ загрязненной хлорорганикой нефти. Поставки грязной нефти были обнаружены 19 апреля прошлого года.









Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня. Вытеснение загрязненной нефти с территории Белоруссии продолжалось до 23 июля, всего на территорию РФ было вытеснено более 1,2 млн тонн некондиционной нефти.





В июне 2019 года концерн "Белнефтехим" направил в министерство энергетики России предварительную оценку потерь от поставки в Беларусь загрязненной хлоридами нефти. Сумма потерь в сообщении не указывалась.





Также сообщалось, что оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан" - выставляют финансовые претензии к поставщикам за поставку нефти, не соответствующей условиям договора.