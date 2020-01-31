ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вопрос компенсации Беларуси за "грязную" нефть из РФ остается неурегулированным

31.01.2020 13:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Концерн "Белнефтехим" продолжает консультации с российскими компаниями по проблеме компенсации убытков белорусской стороны из-за поставок "грязной" нефти в апреле прошлого года, пока вопрос остается неурегулированным, заявил глава концерна Андрей Рыбаков.

"Неурегулированным остается вопрос о компенсации белорусской стороне убытков, полученных при переработке некачественной российской нефти. Мы продолжаем консультации с российскими коллегами и принимаем со своей стороны все необходимые меры по урегулированию данного вопроса", - сказал Рыбаков в интервью ведомственному журналу "Вестник Белнефтехима".

Комментируя проблему, с которой Беларусь столкнулась в апреле прошлого года, Рыбаков подчеркнул: "Скажу откровенно, было не просто. Прежде всего потому, что такая нестандартная ситуация случилась впервые: на территории нашей страны оказалось около 1,2 млн тонн загрязненной хлорорганическими соединениями нефти".

Он также отметил, что Беларусь смогла стать "первой и единственной страной, которая смогла обеспечить вытеснение со своей территории загрязненной хлорорганическими соединениями нефти в Российскую Федерацию и замещение ее качественным углеводородным сырьем".

Ранее сообщалось, что глава "Транснефти" Николай Токарев 28 января заявил "Интерфаксу", что вопрос компенсации Беларуси за "грязную нефть" находится в подвешенном состоянии, "Транснефть" ждет документальных подтверждений размера ущерба.

В начале недели посол РФ Дмитрий Мезенцев сказал журналистам, что Россия ждет от Беларуси подтвержденных документов об ущербе от "грязной нефти" для выплаты компенсации. "Договоренности все состоялись. В Москве ждут подтвержденных документов о том ущербе, который был нанесен", - сказал Мезенцев.

Он отметил, что выплаты будут произведены в соответствии с представленными российской стороне документами совместного, по сути, экспертного обсуждения. "Самое главное, что подход сторон - согласиться с доказательными предложениями белорусской стороны - поддержан и министерством энергетики, и теми хозяйствующими субъектами, которые являются партнерами белорусских коллег", - подчеркнул Мезенцев.

В прошлом году Минск неоднократно заявлял о претензиях на финансовую компенсацию издержек, которые понесли НПЗ и система магистральных нефтепроводов в связи с поставками из РФ загрязненной хлорорганикой нефти. Поставки грязной нефти были обнаружены 19 апреля прошлого года. 


Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня. Вытеснение загрязненной нефти с территории Белоруссии продолжалось до 23 июля, всего на территорию РФ было вытеснено более 1,2 млн тонн некондиционной нефти.

В июне 2019 года концерн "Белнефтехим" направил в министерство энергетики России предварительную оценку потерь от поставки в Беларусь загрязненной хлоридами нефти. Сумма потерь в сообщении не указывалась.

Также сообщалось, что оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан" - выставляют финансовые претензии к поставщикам за поставку нефти, не соответствующей условиям договора.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн "Белнефтехим" продолжает консультации с российскими компаниями по проблеме компенсации убытков белорусской стороны из-за поставок "грязной" нефти в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белнефтехим прогнозирует дальнейшее повышение цен на бензин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика