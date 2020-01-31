Skoda озвучила стоимость кроссовера Karoq российской сборки

Источник материала: Tut.by

Обещанного, как водится, три года ждут — вот и кроссовер Skoda Karoq , продающийся в Европе с 2017 года, наконец-то добрался до рынка ТС. Выпуск «паркетников» налажен на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде.





Правда, о сроках выхода Karoq на белорусский рынок информации пока нет, зато сегодня стали известны цены на новинку в соседней России. В отличие от европейской версии Karoq для рынка ТС подготовлен свой набор силовых агрегатов. Базовым является бензиновый 1,6-литровый атмосферный MPI мощностью 110 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Однако такие кроссоверы у дилеров появятся только весной.





А пока для заказа в России доступны два варианта исполнения Karoq — оба с 1,4-литровым турбомотором TSI с отдачей 150 л.с., 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом (полноприводные модификации с 6-ступенчатым «роботом» появятся позже). Цены начинаются от 1 499 000 рублей (23 750 долларов в пересчете) за машину в комплектации Ambition, оснащение которой включает двухзонный климат-контроль, медиа-систему Swing с 6,5-дюймовым экраном и 8 динамиками, круиз-контроль с ограничением скорости, ESP и ассистент подъема в гору, кожаный руль, центральный замок с ДУ и задние датчики парковки.





Karoq в исполнении Style (светодиодные фары, кнопка запуска двигателя, передние датчики парковки, руль с подогревом и 17-дюймовые колесные диски) обойдется минимум в 1 673 000 рублей (26 500 долларов).





В списке опций — адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон, система контроля дистанции спереди и ассистент управления дальним светом, а также подогрев задних сидений.





В дилерских центрах первые Karoq появятся 14 февраля.