﻿ Skoda озвучила стоимость кроссовера Karoq российской сборки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Skoda озвучила стоимость кроссовера Karoq российской сборки

31.01.2020 13:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Обещанного, как водится, три года ждут — вот и кроссовер Skoda Karoq, продающийся в Европе с 2017 года, наконец-то добрался до рынка ТС. Выпуск «паркетников» налажен на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде.


Правда, о сроках выхода Karoq на белорусский рынок информации пока нет, зато сегодня стали известны цены на новинку в соседней России. В отличие от европейской версии Karoq для рынка ТС подготовлен свой набор силовых агрегатов. Базовым является бензиновый 1,6-литровый атмосферный MPI мощностью 110 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Однако такие кроссоверы у дилеров появятся только весной.


А пока для заказа в России доступны два варианта исполнения Karoq — оба с 1,4-литровым турбомотором TSI с отдачей 150 л.с., 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом (полноприводные модификации с 6-ступенчатым «роботом» появятся позже). Цены начинаются от 1 499 000 рублей (23 750 долларов в пересчете) за машину в комплектации Ambition, оснащение которой включает двухзонный климат-контроль, медиа-систему Swing с 6,5-дюймовым экраном и 8 динамиками, круиз-контроль с ограничением скорости, ESP и ассистент подъема в гору, кожаный руль, центральный замок с ДУ и задние датчики парковки.


Karoq в исполнении Style (светодиодные фары, кнопка запуска двигателя, передние датчики парковки, руль с подогревом и 17-дюймовые колесные диски) обойдется минимум в 1 673 000 рублей (26 500 долларов).


В списке опций — адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон, система контроля дистанции спереди и ассистент управления дальним светом, а также подогрев задних сидений.


В дилерских центрах первые Karoq появятся 14 февраля.

 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обещанного, как водится, три года ждут - вот и кроссовер Skoda Karoq, продающийся в Европе с 2017 года, наконец-то добрался до рынка ТС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уровень безработицы в ЕС достиг самого низкого уровня за последние 20 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика