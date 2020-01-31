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Уровень безработицы в ЕС достиг самого низкого уровня за последние 20 лет

31.01.2020 13:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Уровень безработицы в ЕС достиг самого низкого уровня за последние 20 лет

Уровень безработицы в 28 странах-членах Европейского Союза в декабре 2019 года составил 6,2%, и это самый низкий показатель с января 2000 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Уровень безработицы в странах еврозоны составил 7,4%, и это самый низкий показатель, зафиксированный в еврозоне с мая 2008 года. По сравнению с ситуацией годом ранее количество безработных снизилось на 747 000 в ЕС и на 592 000 в еврозоне.

Среди стран ЕС самый низкий уровень безработицы в декабре 2019 года зафиксирован в Чехии (2,0%), а также в Германии и Нидерландах (обе 3,2%).

Самые высокие показатели безработицы наблюдались в Греции (16,6% в октябре 2019) и Испании (13,7%).

Безработица среди молодежи в ЕС уменьшилось до 14,1% в декабре 2019 года, по сравнению с 14,6% в декабре 2018 года, и до 15,3% в еврозоне.

 
 
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Уровень безработицы в 28 странах-членах Европейского Союза в декабре 2019 года составил 6,2%, и это самый низкий показатель с января 2000 года.
 
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