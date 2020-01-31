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В Беларуси в 2019 году зарегистрировано на 5,4 процента больше преступлений

31.01.2020 14:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси в 2019 году зарегистрировано на 5,4 процента больше преступлений

Министерство внутренних дел подвело итоги работы в 2019 году на своей коллегии. В прошлом году, по данным МВД, в Беларуси было зарегистрировано на 5,4% больше преступлений, чем в 2018-м.

Рост в основном связан с увеличением преступлений в сфере высоких технологий, а также уголовно наказуемых деяний, совершенных в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, пишет reform.by. Продолжает оставаться серьезной угрозой сексуальное насилие над детьми, в том числе в сети Интернет.

Вместе с тем, в прошлом году в органы внутренних дел поступило на 7,9% меньше заявлений и сообщений о преступлениях. Сократилось число особо тяжких и тяжких преступлений на 9,5%. Уровень рецидивной преступности снизился на 5,2%. Милиция отмечает снижение числа пострадавших от преступлений. Отмечается снижение уровня наркопреступности. В то же время по-прежнему высока степень латентности наркомании. Об этом свидетельствует рост количества изымаемых наркотиков, а также увеличение передозировок, в том числе с летальным исходом.
 
 
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Министерство внутренних дел подвело итоги работы в 2019 году на своей коллегии. В прошлом году, по данным МВД, в Беларуси было зарегистрировано на 5,4% больше...
 
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