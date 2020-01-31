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В Беларуси в 2019 году зарегистрировано на 5,4 процента больше преступлений
31.01.2020 14:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Министерство внутренних дел подвело итоги работы в 2019 году на своей коллегии. В прошлом году, по данным МВД, в Беларуси было зарегистрировано на 5,4% больше преступлений, чем в 2018-м.
Рост в основном связан с увеличением преступлений в сфере высоких технологий, а также уголовно наказуемых деяний, совершенных в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, пишет
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Министерство внутренних дел подвело итоги работы в 2019 году на своей коллегии. В прошлом году, по данным МВД, в Беларуси было зарегистрировано на 5,4% больше...
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