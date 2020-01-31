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Сергей Румас на форуме в Алма-Аты: Наш Парк высоких технологий стал центром притяжения лучших талантов и умов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цифровое будущее глобальной экономики 31 января обсуждают в Алма-Аты. Масштабный форум собрал там экспертов из десятков стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для того, чтобы стимулировать цифровизацию, государство уже сформировало необходимые стартовые условия. Создана развитая и соответствующая мировым стандартам инфраструктура передачи, хранения и обработки данных, механизмы идентификации, современные средства защиты информации.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Сергей Румас в Алма-Аты примет также участие в заседании Евразийского межправсовета. Напомним, что Беларусь в 2020 году председательствует в органах Евразийского экономического союза.
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Сергей Румас на форуме в Алма-Аты: Наш Парк высоких технологий стал центром притяжения лучших талантов и умов
Новости Беларуси. Цифровое будущее глобальной экономики 31 января обсуждают в Алма-Аты. Масштабный форум собрал там экспертов из десятков стран, сообщили в...
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