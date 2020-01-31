Особые условия. Как решается вопрос у тех, кто попал в «пенсионную ловушку»

Источник материала: Аргументы и факты

Везде клин

С 2019 года в рамках пенсионного законодательства отдельные категории работников, занятых в особых условиях труда, попали в «пенсионную ловушку». До 2009-го они могли получать досрочную пенсию и при этом продолжать работать в особых условиях труда. Пенсия выплачивалась из общей пенсионной системы. После 2009 года, когда было введено профессиональное пенсионное страхование, размер и условия выплаты такой пенсии изменились. По новым правилам она должна была выплачиваться из накопленных средств, учтенных на отдельном счете работника. При этом чем больше период накопления и сумма сбережений, тем выше размер пенсии. Кроме того, от работника требовалось оставить работу в особых условиях труда.

При переходе на новые правила для этой категории работников был установлен 10-летний период. То есть те, кто отработал после 1 января 2009 года менее 10 лет (при соблюдении иных обязательных условий), имели право на досрочную пенсию по старым правилам, если более 10 лет – по новым. Например, если тракторист-машинист отработал в сельском хозяйстве после января 2009-го 10 лет, он автоматически утрачивал право на досрочную пенсию (по прежним правилам) и приобретал право на досрочную профессиональную пенсию (по новым правилам). При этом размер пенсии был в 10 раз меньше, и в период работы ее не выплачивали. Это коснулось трактористов, доярок, работников городского общественного транспорта, бортпроводников... Примерно 20 тыс. человек, из них около половины заняты в сельском хозяйстве.[center_article: 73038 {title: Статья по теме}]

Вернуть справедливость

Недавно президент подписал указ, который внес изменения в систему профессионального пенсионного страхования (они касаются тех, кто работает в особых условиях труда). Те, кто отработал более половины требуемого льготного стажа до 1 января 2009 года, смогут выбирать, какую пенсию хотят получать — профессиональную или обычную трудовую. Согласно Указу президента №15 работникам, выработавшим на 1 января 2009 года не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда, будет предоставлено право на назначение досрочной льготной пенсии согласно Закону «О пенсионном обеспечении» взамен досрочной профессиональной пенсии согласно Закону «О профессиональном пенсионном страховании».

Кроме того, с 1 января 2021 года будут повышены тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование в отношении нескольких категорий работников, занятых на протяжении полного рабочего дня на работах с особыми условиями труда.

Проще говоря, работникам с особыми условиями труда предоставлены дополнительные гарантии и возможности выбора льготной пенсии.

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Кто еще

Как рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий КОВАЛЬКОВ, следующая категория, помимо работников транспорта и сельского хозяйства, которой требуется более длительный специальный стаж и которая в 2021 году подойдет к получению профессиональной пенсии, - медицинские и педагогические работники (25 лет - для женщин, 30 - для мужчин). В соответствии с новым указом они также смогут вернуться к обычной пенсионной системе.

Валерий Ковальков уточнил, что профессиональные пенсионные накопления могут быть использованы по двум основаниям. В первом случае это досрочная профессиональная пенсия, которая будет назначена работнику, занятому в неблагоприятных условиях труда, на 5-10 лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста (при этом обязательное условие – он должен оставить работу в неблагоприятных условиях). Либо работник может продолжить труд до достижения им пенсионного возраста – тогда он приобретает право на дополнительную пенсию (из накопленных на его счету за это время средств) к основной по возрасту. «Но те, кто сегодня занят в неблагоприятных условиях труда, имеют право выбрать доплату к зарплате. По закону наниматель в этом случае доплачивает своему работнику ежемесячную сумму не менее тех взносов, которые направлялись бы при формировании накопительной профессиональной пенсии», - подчеркнул замминистра. Другими словами, такой работник волен выбирать: либо наниматель ему доплачивает к зарплате сейчас (но при этом специальный профессиональный стаж не формируется, а вместе с ним отсутствуют и основания для досрочной пенсии), либо делает за него взносы, формируя дополнительную страховую «подушку».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр труда и соцзащиты Ирина КОСТЕВИЧ:

— Когда был сделан расчет этой досрочной пенсии, мы увидели, что она достаточно низкого уровня, потому что накопительная пенсия формировалась только 10 лет из 20, которые нужно проработать (для выхода на досрочную пенсию). Поэтому принят указ, который дает право человеку, наработавшему не менее половины стажа до 2009 года, вернуться в старую пенсионную систему, в старое правило. И он сможет получать пенсию, продолжая работать, к примеру, трактористом, в размере пенсии по возрасту. В среднем за декабрь это 446 рублей.

Помимо расширения переходного периода для тех, кто наработал не менее половины требуемого стажа до 2009 года, указ также совершенствует правила использования профессиональной пенсии для тех, кто наработал более половины или основной стаж после 2009 года. В частности, появляются три варианта использования профессиональных пенсионных накоплений.

— На пять лет раньше уходишь на пенсию и пять лет получаешь досрочную пенсию. Потом достигаешь общеустановленного пенсионного возраста и получаешь общеустановленную пенсию, — рассказывает Ирина Костевич. — Второй механизм — это дополнительная пенсия. Продолжаешь работать в особых условиях труда, достигаешь общеустановленного пенсионного возраста, выходишь на пенсию и получаешь пенсию по возрасту и дополнительную профессиональную пенсию. 446 рублей (средний размер трудовой пенсии по возрасту) плюс размер бюджета прожиточного минимума (сейчас 231 рубль). Но получать будешь в зависимости от того, сколько накопил. Накопил на пять лет — будешь получать каждый месяц в течение этих пяти лет основную и дополнительную пенсии.

Наконец, третий механизм — это отказаться от профессиональной пенсии и получать повышенную зарплату.

— То есть не выходишь на досрочную пенсию и отказываешься от дополнительной пенсии. Работая во вредных условиях труда, получаешь ежемесячную доплату к зарплате в размере не ниже тарифа, установленного главой государства. Не менее 9%, но, опять же, это дифференцируется в зависимости от категории работника, от профессии.

КСТАТИ

С 1 января 2021 года будут более чем в два раза повышены тарифы взносов работодателей на профессиональное пенсионное страхование в отношении некоторых категорий работников, а именно: занятых на протяжении полного рабочего дня на работах с особыми условиями труда или отдельными видами профессиональной деятельности (за исключением работников, занятых на работах с особыми условиями труда по спискам №1 и №2, - для них тарифы взносов были увеличены уже с 1 января 2014 года). Эта мера необходима для формирования более высоких размеров будущих профессиональных пенсий.