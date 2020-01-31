А гляньте-ка на заснеженный Брест с высоты (ВаськаПилот расстарался)

Источник материала: Виртуальный Брест

Снег сегодня, 31 января 2020 года был совсем недолговечным - он растаял моментально. Но остались фотографии этого чуда природы! Когда ещё такое будет...





















Ну и ещё немножко под спойлером, уже с земли.