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А гляньте-ка на заснеженный Брест с высоты (ВаськаПилот расстарался)
31.01.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Снег сегодня, 31 января 2020 года был совсем недолговечным - он растаял моментально. Но остались фотографии этого чуда природы! Когда ещё такое будет...
Ну и ещё немножко под спойлером, уже с земли.
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Снег сегодня, 31 января 2020 года был совсем недолговечным - он растаял моментально. Но остались фотографии этого чуда природы! Когда ещё такое будет... Ну и ещё...
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