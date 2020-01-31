Вопросы о «январской получке». Специалисты дали исчерпывающие ответы

Источник материала: Аргументы и факты

Специалисты Министерства труда и социальной защиты Беларуси до 15 февраля проводят прямые телефонные линии по вопросам совершенствования с 1 января 2020 г. оплаты труда работников бюджетных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Вопросов поступает немало. На них ответили специалисты - заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере главного управления труда и заработной платы Министерства труда и социальной защиты Татьяна ЛУКЬЯНЧИКОВА и консультанты управления Татьяна ГОРБАЧЕВА, Ирина ШЕЛЕГ, Жанна ГРИНКЕВИЧ.

Сфера образования

Специалисты Минтруда и соцзащиты неоднократно в своих ответах делали акцент на том, что изменение системы оплаты труда работников бюджетных организаций не коснется размеров их заработной платы на момент введения новых условий оплаты труда:

- Пунктом 12 Указа президента Беларуси от 18.01.2019 г. №27 определено: при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда. Данная норма является обязательной для исполнения руководителями организаций при формировании с 1 января 2020 г. размеров оплаты труда работников.

Соответственно, с учетом предоставленных руководителю бюджетной организации прав по установлению размеров стимулирующих и компенсирующих выплат он не может допустить снижение с 1 января 2020 г. размеров заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций.

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Как начисляют премии

В соответствии с Указом президента №27 на выплату премий направляются средства, предусматриваемые в соответствующих бюджетах, в размере 5% суммы окладов работников. Размеры, порядок и условия выплаты премий определяются согласно положениям, утверждаемым руководителями бюджетных организаций. Условия оплаты труда работников в сфере образования, в том числе стимулирующие и компенсирующие выплаты, определены Постановлением Минобра №71. Так, данным постановлением предусмотрены надбавка за высокие достижения в труде работникам бюджетных организаций сферы образования и надбавка за сложность и напряженность труда рабочим бюджетных организаций сферы образования. Размеры и порядок выплаты указанных надбавок определяются руководителями бюджетных организаций сферы образования.

Как до 01.01.2020 г., так и с 01.01.2020 г. часы организационно-воспитательной работы и дополнительного контроля учебной деятельности включаются в педагогическую нагрузку, в соответствии с которой определяется оклад с учетом педагогической нагрузки (Постановление Минобра №25).

Категории

Учитель-дефектолог, работающий в школе, интересовался, почему у него доплата за первую категорию меньше, чем у учителя начальных классов, а также почему дефектологов относят к специалистам, а не к педагогам.

Специалисты ответили:

- Условиями оплаты труда работников бюджетных организаций с 01.01.2020 г. доплаты за квалификационную категорию работникам не предусмотрены.

В рамках полномочий, предоставленных пп. 8 и 9 Указа президента Беларуси от 18.01.2019 г. №27, Постановлением Министерства образования Беларуси от 03.06.2019 г.

№71 установлены надбавки за специфику работы в сфере образования, размер которых дифференцирован по различным должностям педагогических работников (в том числе учителям-дефектологам и учителям) в зависимости от квалификационной категории, присвоенной в установленном порядке.

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Сфера здравоохранения

Представителей сферы здравоохранения интересовали, в частности, нюансы начисления надбавок за сложность и напряжённость работы и в целом возможность ознакомления с начислением выплат. В ответах специалистов прозвучало:

- Надбавка за сложность и напряженность работы устанавливается работникам бюджетных организаций, подчиненных и (или) входящих в систему Министерства здравоохранения, а также работникам бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, относящихся к области деятельности Министерства здравоохранения, в размере до 200% оклада включительно.

Перечень работников, которым устанавливается надбавка за сложность и напряженность работы, конкретный размер и порядок ее выплаты определяются руководителями бюджетных организаций (пункт 5 Инструкции, утвержденной Постановлением Минздрава от 13.06.2019 г. №53).

В соответствии со статьёй 55 Трудового кодекса Беларуси (ред. от 18.07.2019 г.) наниматель при организации труда работников обязан:

• создавать условия для ознакомления работника с локальными правовыми актами, затрагивающими его права и обязанности (пункт 10 статьи 55);

• оформлять изменения условий и прекращение трудового договора с работником приказом (распоряжением) и объявлять его работнику под подпись (пункт 15 статьи 55).

Но законодательством не предусмотрена обязанность нанимателя предоставлять работнику информацию об условиях трудового договора, заключаемого с другим работником.

А надбавка за специфику работы в сфере здравоохранения в зависимости от наличия квалификационной категории устанавливается медицинским и фармацевтическим работникам (подпункт 4.1 пункта 4 Инструкции о порядке осуществления и размерах стимулирующих и компенсирующих выплат медицинским, фармацевтическим работникам, а также служащим, занятым в здравоохранении и фармацевтической деятельностью, бюджетных организаций независимо от их ведомственной подчиненности, утвержденной Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2019 г. №52).

То есть на такую надбавку не может рассчитывать психолог, потому что согласно Номенклатуре должностей медицинских, фармацевтических работников, утвержденной Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.06.2009 г. №61, должность психолога не относится к должностям медицинских работников.