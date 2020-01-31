Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В 2020 году Единый день безопасности проводится под девизом «В новый год по «Доброй дороге» и направлен на пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.



Фото из архива БЕЛТА

Вопрос «Кто больше виноват в дорожно-транспортных происшествиях», начал волновать человечество со времен изобретения колеса и появления Первых повозок.

За сотни лет мало что изменилось: пешеходы и водители по-прежнему попадают в несчастные и порой трагические случаи. Разница лишь в том, что вместо повозок теперь по дорогам ездят автомобили. Да и транспортная инфраструктура с тех пор заметно преобразилась. На дорогах появилась разметка и светофоры, построили пешеходные переходы. Однако проблема осталась.

Кто прав? Кто виноват? Водитель или пешеход? Вопрос сложный. Главное — всегда быть внимательным и соблюдать ПДД. Это относится ко всем.

Статистика показывает, что в последнее время пешеходы пренебрегают Правилами дорожного движения, пользуясь негласным правилом: «Пешеход всегда прав».

Водительское удостоверение, к сожалению, не всегда показатель высоких навыков вождения. Зачастую малоопытные, только получившие права водители, пытаясь поразить мастерством окружающих, переоценивают свои силы и совершают аварии, в которых гибнут невинные люди.

Осенне-зимний период — время, когда совершается наибольшее число ДТП. Многие из них можно было бы предотвратить, если бы участники дорожного движения соблюдали ПДД: водители — держали дистанцию и выбирали безопасную скорость движения, а пешеходы — переходили дорогу, убедившись в безопасности перехода.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть внимательными, взаимовежливыми и благоразумными на дорогах.

Повышение культуры вождения среди водителей, привитие навыков соблюдения ПДД, профилактика, предупреждение и выявление нарушений Правил дорожного движения — наша общая задача.

По информации ГАИ Ганцевичского РОВД

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