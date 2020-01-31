Курьеров могут обязать сообщать налоговикам о крупных покупках населения

Источник материала: Tut.by

В Беларуси могут обязать курьерские службы предоставлять информацию обо всех крупных покупках населения. Такое предложение сегодня озвучил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на итоговой коллегии министерства. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в пресс-центре МНС. Новшества могут ввести для того, чтобы защитить покупателей, а также не допустить уклонения от уплаты налогов недобросовестными предпринимателями.



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Сергей Наливайко отметил, что управлению организации контрольной деятельности целесообразно проработать вопрос о том, чтобы на постоянной основе получать от курьерских служб информацию обо всех крупных суммах денег, которые они получают от покупателей за доставленные им товары.

По словам министра, некоторые предприниматели при онлайн-торговле уклоняются от уплаты налогов. Один из последних примеров — столичная компания через интернет торговала мобильными телефонами и доставляла их через курьеров в регионы. Налоговики вышли на эту компанию по жалобе покупателя, которому не выдали гарантийный сертификат. Как выяснилось, компания уклонялась от уплаты налогов.