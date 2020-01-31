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Всеволод Янчевский: «Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Устранить барьеры и риски на пути цифровизации белорусской экономики. Развитие IТ-индустрии – одной из главных составляющих новой экономической модели – обсуждают 31 января в Парке высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты из различных отраслей думают над тем, как в короткое время цифровизировать финансовую сферу Беларуси. И в первую очередь, что необходимо сделать на законодательном уровне.
Мы очень благодарны нашему депутатскому корпусу, парламенту за интерес, за поддержку IT-сферы, хай-тека. Сегодня такой живой, творческий диалог, который на это направлен – сделать так, чтобы мы не только не отставали, а опережали те новации законодательные, которые есть в мире и касаются сферы хай-тека.
Мнения и предложения, высказанные в рамках круглого стола, станут основой в работе депутатов. Некоторые изменения в законах будут приняты уже на ближайшей весенней сессии парламента.
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Всеволод Янчевский: «Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений»
Новости Беларуси. Устранить барьеры и риски на пути цифровизации белорусской экономики. Развитие IТ-индустрии – одной из главных составляющих новой...
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