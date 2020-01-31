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Всеволод Янчевский: «Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений»

31.01.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Устранить барьеры и риски на пути цифровизации белорусской экономики. Развитие IТ-индустрии одной из главных составляющих новой экономической модели обсуждают 31 января в Парке высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всеволод Янчевский: «Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений»


За круглым столом собрались члены Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, представители Нацбанка и Министерства финансов.

Всеволод Янчевский: «Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений»

Эксперты из различных отраслей думают над тем, как в короткое время цифровизировать финансовую сферу Беларуси. И в первую очередь, что необходимо сделать на законодательном уровне.   

Всеволод Янчевский: «Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений»


Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий:
То, что было разумно, актуально сегодня, буквально завтра, через год-два (особенно это касается сферы IT-технологий) уже неактуально. Уже нужно что-то новое, нужно что-то менять. Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений.

Мы очень благодарны нашему депутатскому корпусу, парламенту за интерес, за поддержку IT-сферы, хай-тека. Сегодня такой живой, творческий диалог, который на это направлен – сделать так, чтобы мы не только не отставали, а опережали те новации законодательные, которые есть в мире и касаются сферы хай-тека.

Всеволод Янчевский: «Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений»


Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если нужны законодательные стимулирующие идеи, мы для того сегодня здесь и собрались. Возможно, если будут такие идеи, мы их рассмотрим, обсудим и при необходимости примем такое решение.

Мнения и предложения, высказанные в рамках круглого стола, станут основой в работе депутатов. Некоторые изменения в законах  будут приняты уже на ближайшей весенней сессии парламента.

Люди в материале: Валерий Мицкевич, Всеволод Янчевский
 
 
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Новости Беларуси. Устранить барьеры и риски на пути цифровизации белорусской экономики. Развитие IТ-индустрии – одной из главных составляющих новой...
 
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