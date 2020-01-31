|
Учёные доказали: владельцы BMW и Mercedes – чаще всего мудаки
Источник материала: KYKY>
Ученые решили проверить, насколько правдиво утверждение, что, мол, чем дороже и роскошнее машина, тем невыносимее и наглее ее владелец. Так началась работа над исследованием, которое в конце концов
«Ответы были однозначными: неприятные, недоверчивые, эгоцентричные, упрямые мужчины, которые еще и любят поспорить, гораздо чаще имеют автомобиль премиум-класса, как Audi, BMW или Mercedes», –
Первым идеей провести исследование загорелся Ян-Эрик Леннквист, профессор социальной психологии в Хельсинкском университете. После запуска проекта были опрошены почти две тысячи финских автовладельцев, а их типы личности подробно изучили. По итогу Леннквист пришел к выводу, что водители, «которые легко поедут на красный свет, не уступят дорогу пешеходам и вообще водят безрассудно и слишком быстро», чаще всего катаются на BMW, Mercedes и Audi и других люксовых машинах.
Профессор Леннквист также описал обладателей премиальных авто как «неотзывчивых, озлобленных и невнимательных». «Эти же черты объясняют, почему такие люди нарушают правила дорожного движения чаще всех остальных», – сказал он. Но, конечно, стоит учитывать, что подобные выводы справедливы не для всех, кто в свое время потратился на Audi, BMW или Mercedes. Некоторые из таких автолюбителей вполне адекватны: встречаются как мужчины, так и женщины, которых можно назвать организованными, амбициозными и респектабельными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые решили проверить, насколько правдиво утверждение, что, мол, чем дороже и роскошнее машина, тем невыносимее и наглее ее владелец. Так началась работа над...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)