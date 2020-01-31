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Учёные доказали: владельцы BMW и Mercedes – чаще всего мудаки

31.01.2020 13:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ученые решили проверить, насколько правдиво утверждение, что, мол, чем дороже и роскошнее машина, тем невыносимее и наглее ее владелец. Так началась работа над исследованием, которое в конце концов попало в Журнал Международной Психологии, пишет Fastcompany. Результаты, как считают эксперты, без альтернатив – прямая связь между стоимостью авто и характером ее владельца существует. Причем это касается только мужчин (ну, из песни слов не выбросишь).

«Ответы были однозначными: неприятные, недоверчивые, эгоцентричные, упрямые мужчины, которые еще и любят поспорить, гораздо чаще имеют автомобиль премиум-класса, как Audi, BMW или Mercedes», – указали ученые в своем пресс-релизе.

Первым идеей провести исследование загорелся Ян-Эрик Леннквист, профессор социальной психологии в Хельсинкском университете. После запуска проекта были опрошены почти две тысячи финских автовладельцев, а их типы личности подробно изучили. По итогу Леннквист пришел к выводу, что водители, «которые легко поедут на красный свет, не уступят дорогу пешеходам и вообще водят безрассудно и слишком быстро», чаще всего катаются на BMW, Mercedes и Audi и других люксовых машинах.

Профессор Леннквист также описал обладателей премиальных авто как «неотзывчивых, озлобленных и невнимательных». «Эти же черты объясняют, почему такие люди нарушают правила дорожного движения чаще всех остальных», – сказал он. Но, конечно, стоит учитывать, что подобные выводы справедливы не для всех, кто в свое время потратился на Audi, BMW или Mercedes. Некоторые из таких автолюбителей вполне адекватны: встречаются как мужчины, так и женщины, которых можно назвать организованными, амбициозными и респектабельными. 

 
 
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Ученые решили проверить, насколько правдиво утверждение, что, мол, чем дороже и роскошнее машина, тем невыносимее и наглее ее владелец. Так началась работа над...
 
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