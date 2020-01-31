Десять важных вопросов о прыщах, ответы на которые полезно знать

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Кожа как лакмусовая бумажка: передает все изменения, которые происходят в организме человека. Появление прыщей тоже может быть сигналом. О чем рассказывают воспаления на лице и как ухаживать за кожей с акне, объясняет косметолог, тренер-преподаватель Елена Марковская.

Что такое акне? Акне — хроническое заболевание, которое связано с повышенной выработкой и изменением состава кожного сала, утолщением рогового слоя кожи, сужением протоков сальных желез, размножением бактерий и развитием воспаления. Это одно из самых распространенных заболеваний кожи, с которым часто сталкиваются подростки в пубертатный период, когда в их организме идет гормональная перестройка. Однако вопрос воспалений на коже касается не только их.

Почему появляются прыщи? Две основные причины — генетическая предрасположенность и гормональный дисбаланс. На генетику повлиять нельзя. Здесь нужно ввести заболевание в стойкую ремиссию, в которой акне может не беспокоить человека всю жизнь. Гормональный дисбаланс обусловлен повышением андрогенов. Что это значит: ключевым половым гормоном в таком случае является тестостерон, который под действием фермента 5-альфа-редуктазы превращается в дигидротестостерон, а он уже является прямым гормональным стимулятором выработки кожного сала — от него зависит размер сальной железы. Чтобы решить проблему — зачастую подавляют активность фермента. Какие факторы провоцируют возникновение акне? Это может быть инсулинорезистентность, психосоматика, наличие очага хронической инфекции, нарушение диеты, дробное питание (питаться рекомендуют три раза в день без перекусов, чтобы не было скачков инсулина), стресс, жаркий влажный климат, злоупотребление загаром, дефицит полезных жиров, цинка, низкий уровень витамина D, высокий уровень холестерина, снижение местного иммунитета, заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушение функций детоксикации организма, прием анаболических стероидов, протеиновых пищевых добавок, противоэпилептических и противотуберкулезных препаратов — и это далеко не весь перечень.

Как прыщи связаны с образом жизни? Человек, у которого акне в ремиссии, знает: если он съест шоколадку — утром у него может появиться 2−3 прыща. Людям с проблемами кожи нужно: научиться правильно относиться к стрессовым ситуациям (они являются триггером воспаления);

выпивать достаточное количество воды;

ограничить или исключить потребление продуктов с высоким гликемическим индексом (особенно сладкое и молочное);

больше двигаться, как минимум, проходить известные 10 000 шагов в день.

Какими бывают прыщи? Есть несколько клинико-морфологических разновидностей акне, которые определяются в первую очередь внешним видом очагов. Есть воспалительные элементы (пустулы, папулы, узлы) и невоспалительные (закрытые и открытые комедоны, миллиумы). Если от последних можно избавиться, подкорректировав домашний уход и образ жизни, то к лечению воспалительных придется в некоторых случаях подключить бактериальную терапию. Классификаций акне много. Вот те, которые встречаются чаще всего: младенческое или позднее (в зависимости от возраста возникновения);

механическое (акне возникает из-за давления, трения);

от загара;

косметическое;

экскориированное (самостоятельное выдавливание прыщей и травматизация кожи, сопровождается неврозом или дисфункцией эндокринной системы). В зависимости от степени тяжести и количества прыщей определяют четыре стадии заболевания (например, легкая или первая — это до 10 воспалительных элементов). Каждая степень требует индивидуального лечения.

Как выбирать косметику, если есть прыщи? Важно уделить подбору косметических средств особое внимание, в противном случае можно усугубить ситуацию или даже обзавестись так называемыми «косметическими угрями», которые появляются после использования неподходящих вашему типу кожи средств. В идеале назначать необходимую косметику должен дерматокосметолог. Если у вас акне, косметика не должна быть токсичной, раздражающей или комедогенной (способной тем или иным способом закупоривать поры). При выборе обращайте внимание на состав, желательно, чтобы там не было тяжелых растительных масел, вазелина, ланолина. Провоцировать акне могут солнцезащитные препараты, базы под макияж, тональные, ВВ и СС-кремы. Что касается декоративной косметики, то тут нужно быть внимательными к продукции, где есть розовый пигмент, — румяна, пудра. Все эти средства важно тщательно смывать с кожи средством, которое предназначено для демакияжа.

Можно ли загорать с акне? Людям с заболеванием кожи не рекомендуется загорать и ходить в солярий. Ведь загар — это защитная реакция кожи на ультрафиолет, и проявляется она тем, что утолщается роговой слой кожи. Как следствие, кожному салу становится тяжело выходить наружу, оно скапливается и воспаляется.

Как ухаживать за лицом с акне? Важно не запустить воспалительный процесс, обратиться к дерматокосметологу и обязательно соблюдать правила домашнего ухода. Он должен включать: тщательный демакияж;

очищение кожи с помощью средств для жирной или комбинированной кожи два раза в день (не менее двух минут бережными движениями);

тонизацию с помощью тоника, гидролата или лосьона (тоник можно наносить после каждого контакта кожи с водой с помощью ватного диска или руки);

использование дневного крема (его действие обычно направлено на восстановление и защиту);

нанесение ночного крема с наличием в составе азелаиновой, салициловой или миндальной кислоты, которые обладают лечебным действием.

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Поможет ли от акне частое умывание? За проблемной кожей нужно ухаживать ежедневно утром и вечером. Многие считают, что, чем чаще они будут умывать лицо, тем лучше. Но чем больше моем — тем больше образовывается кожного сала. Любые жесткие меры (это касается и использования болтушек, и протираний салициловой кислотой) могут провоцировать сальные железы работать активнее.

Можно ли замазывать прыщи тональником? Декоративной косметикой при акне пользоваться можно, это рекомендуется для того, чтобы психоэмоциональный фон у человека с акне был лучше и он меньше переживал или комплексовал. Но эта косметика должна быть некомедогенной и под нее нужно использовать правильную подложку — противовоспалительный крем. Как будет выглядеть процесс? После умывания и тонизирования нужно нанести дневной крем, а уже дальше — тональный. Важно наносить его не спонжем или кистью, а чистыми руками: губки или бьюти-блендеры имеют пористую структуру, в которой легко селятся микроорганизмы, и их невозможно продезинфицировать. Важно следить за сроками годности продукции: тональным кремом чаще всего пользуются нерегулярно, а его срок годности после вскрытия — 6−12 месяцев. Крем с истекшим сроком может провоцировать высыпания.

Что бывает, если неправильно лечиться? Если запустить лечение и вовремя не обратиться к врачу, можно спровоцировать появление посттравматической пигментации, рубцов и застойных пятен, которые возникают в результате локального воспалительного процесса. Бесконтрольное применение антибактериальных препаратов или болтушек также может пагубным образом отразиться на коже. С последствиями такого «лечения» работать сложнее, чем с заболеванием, так как рубцы плохо поддаются коррекции.

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