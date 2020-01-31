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Выставка кошек и косметические процедуры от улитки. Куда сходить в Гродно в выходные

31.01.2020 15:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первые выходные февраля в Гродно можно будет посмотреть на кошек редких и экзотических пород, научиться делать роллы - и даже получить сертификат сушиста, а еще познакомиться с черепахами и улитками в зоопарке.

Международная выставка кошек


Фото: vgr.by

Где: Дворец творчества детей и молодёжи. Гродно, Коложский парк, 1.

Когда: 1 и 2 февраля, с 10.00 до 18.00.

Сколько: взрослый билет — 4 рубля, детский — 3 рубля, детям до 5 лет — вход бесплатный.

В Гродно пройдет международная выставка кошек «Золотой Гран-При Гродно- 2020». Организатор мероприятия ФОО «Мистер Кот», под эгидой Всемирной федерации кошек (WCF). В программе представление участников, презентация редких и экзотических пород кошек, ринги, конкурсы красоты, развлекательная программа для зрителей и выбор лучшей кошки — обладателя титула «Золотой Гран-При Гродно — 2020».

Мастер-класс по приготовлению роллов


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

 

Где: Торговый центр OldCity, ул. Дубко, 17 (1 этаж, островок Nori).

Когда: 2 февраля, с 12.00 до 15.00.

Сколько: бесплатно.

Гродненцев приглашают научиться правильно делать роллы и попробовать себя в роли су-шефа. На мастер-классе расскажут об особенностях японской кухни и раскроют секрет настоящих роллов. Все участники получат сертификаты сушистов.

День панциря в зоопарке


Фото: Reuters

Где: Гродненский зоопарк, улица Тимирязева, 11, павильон «Террариум».

Когда: 2 февраля, 12.30.

Сколько: входной билет в зоопарк — взрослый — 6,5 рубля, детский — 4,5 рубля.

В зоопарке пройдет познавательная программа «День панциря». Обещают мини-экскурсию «Я в домике…», косметические процедуры от улитки Кузи, викторину, черепашьи «бега» и фотографирование с черепахами и улитками.

Хороших выходных!

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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В первые выходные февраля в Гродно можно будет посмотреть на кошек редких и экзотических пород, научиться делать роллы и даже получить сертификат сушиста, а еще...
 
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