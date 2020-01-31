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Выставка кошек и косметические процедуры от улитки. Куда сходить в Гродно в выходные
Источник материала: Tut.by
В первые выходные февраля в Гродно можно будет посмотреть на кошек редких и экзотических пород, научиться делать роллы - и даже получить сертификат сушиста, а еще познакомиться с черепахами и улитками в зоопарке.
Международная выставка кошек
В Гродно пройдет международная выставка кошек «Золотой Гран-При Гродно- 2020». Организатор мероприятия ФОО «Мистер Кот», под эгидой Всемирной федерации кошек (WCF). В программе представление участников, презентация редких и экзотических пород кошек, ринги, конкурсы красоты, развлекательная программа для зрителей и выбор лучшей кошки — обладателя титула «Золотой Гран-При Гродно — 2020».
Мастер-класс по приготовлению роллов
Гродненцев приглашают научиться правильно делать роллы и попробовать себя в роли су-шефа. На мастер-классе расскажут об особенностях японской кухни и раскроют секрет настоящих роллов. Все участники получат сертификаты сушистов.
День панциря в зоопарке
В зоопарке пройдет познавательная программа «День панциря». Обещают мини-экскурсию «Я в домике…», косметические процедуры от улитки Кузи, викторину, черепашьи «бега» и фотографирование с черепахами и улитками.
Хороших выходных!
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В первые выходные февраля в Гродно можно будет посмотреть на кошек редких и экзотических пород, научиться делать роллы и даже получить сертификат сушиста, а еще...
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