В Минской области на производствах двое рабочих получил травмы рук

В Слуцке руку 61-летнего токаря затянуло в станок при обработке металлической детали. Мужчина получил повреждения предплечья.
В Молодечненском районе 33-летний работник настраивал деревообрабатывающих станок, не отключив его. В результате ему отрезало средние фаланги пальцев.
Оба пострадавших госпитализированы. Следственный комитет проводит проверку.
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На производствах в Минской области произошли два несчастных случая. Один из них в Слуцке.