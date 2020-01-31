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В Минской области на производствах двое рабочих получил травмы рук

31.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Минской области на производствах двое рабочих получил травмы рук

На производствах в Минской области произошли два несчастных случая. Один из них в Слуцке, сообщается в телеграмм канале СК.

В Слуцке руку 61-летнего токаря затянуло в станок при обработке металлической детали. Мужчина получил повреждения предплечья.

В Молодечненском районе 33-летний работник настраивал деревообрабатывающих станок, не отключив его. В результате ему отрезало средние фаланги пальцев.

Оба пострадавших госпитализированы. Следственный комитет проводит проверку.

Slutsk-Gorod.by/ СК
 
 
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На производствах в Минской области произошли два несчастных случая. Один из них в Слуцке.
 
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