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Банки начали пересматривать условия по рассрочке

31.01.2020 15:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские банки начали пересматривать условия для тех, кто хочет покупать товары в рассрочку. В частности, Приорбанк сократил срок, в течение которого, можно не платить проценты за покупки, а Беларусбанк перестал принимать заявки на выдачу рассрочки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Изменения в условия рассрочки по кредитным картам Приорбанка коснутся как новых клиентов, так и тех, кто уже оформил карточку. Распространяться они будут на все транзакции, совершенные с 1 февраля. Раньше максимальный срок рассрочки составлял 24 месяца, для тех, кто делал покупки в магазинах-партнерах банка, ставка составляла 0,01% годовых.

— С 1 февраля процентная ставка за рассрочку в размере 0,01% годовых будет применяться только на рассрочки сроком до 6 месяцев включительно, — сообщают в банке.

Более длительная рассрочка будет стоить дороже: например, на 8 месяцев — 4% годовых, на 10 месяцев — 5% годовых, на 12 месяцев — 6% годовых.

Сегодня же с сайта Беларусбанка исчезла информация про кредит «Рассрочка без переплат». Как поясняют в контакт-центре, банк перестал принимать заявки на этот продукт. При этом в банке по-прежнему можно оформить карту рассрочки «Магнит».

Отметим, что сейчас карты рассрочки действуют в 7 банках, условия по ним на данный момент не пересматривались.

Напомним, в начале года коммерческие банки получили от Нацбанка письмо, в котором говорилось, что при приобретении товаров или услуг в рассрочку (в том числе по картам рассрочки) размер вознаграждения, которое банки получают от торговли, может превышать 30%.

Регулятор рекомендовал банкам ограничить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое банк получает от торговли, 4% от стоимости товара или услуги, которые приобретаются в рассрочку. Банки прогнозировали, что срок, на который товар выдается в рассрочку, сократится до 3−5 месяцев. На более продолжительное время растягивать выплаты банкам будет не так выгодно.

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Один из банков изменил условия рассрочки по кредитным карточкам, другой - перестал принимать заявки на покупки в рассрочку.
 
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