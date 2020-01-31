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Титулованный белорусский велогонщик Василий Кириенко завершил карьеру

31.01.2020 16:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Титулованный белорусский велогонщик Василий Кириенко завершил карьеру
Фото из открытых источников

Один из самых титулованных белорусских велогонщиков современности Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры. По словам 38-летнего спортсмена, он испытывает проблемы с сердцем, из-за которых не может соревноваться на профессиональном уровне.

Титулованный белорусский велогонщик Василий Кириенко завершил карьеру Василий Кириенко впервые в карьере стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе

«Это действительно печальный день для меня, но это правильное решение, основанное на рекомендации врачей, – сказал Василий КИРИЕНКО. – У меня была замечательная карьера, и я наслаждался каждой минутой гонок с этой командой. Это было невероятное путешествие, и я благодарен за ту поддержку, которую получал на протяжении своих выступлений».

За свою карьеру Василий Кириенко выиграл «золото», «серебро» и две «бронзы» на чемпионатах мира по велогонкам на шоссе, дважды побеждал на Европейских играх. На его счету победы на трех этапах «Джиро» и одном этапе «Вуэльты».

 
 
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38-летний спортсмен испытывает проблемы со здоровьем, из-за которых стало невозможно соревноваться на профессиональном уровне.
 
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