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Первые два случая коронавируса нового типа подтверждены в Великобритании
31.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первые два случая заболевания
Уточняется, что заболевшие члены одной семьи. Британские власти пока не сообщают подробностей об инфицированных и о том, где им оказывают помощь.
«Национальная система здравоохранения очень хорошо к этому подготовлена и умеет бороться с инфекционными заболеваниями, — сказал глава медицинской службы Англии Крис Уитти. — Сейчас мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее установить, с кем контактировали пациенты, с целью предотвращения распространения инфекции». Также он отметил, что Великобритания тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом, чтобы быть готовой к любому развитию ситуации.
Сейчас в Великобританию
В результате вспышки коронавируса умерли по меньшей мере 213 человек, большинство из них — в китайской провинции Хубэй; всего в Китае количество заболевших достигло почти 10 тыс. При этом, как сообщает ТАСС, глава комиссии по борьбе с коронавирусом пекинской Больницы китайско-японской дружбы Чжань Цинъюань заявил, что заражение пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, может происходить повторно. 30 января ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения.
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Первые два случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV подтвердили в Великобритании. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Министерство здравоохранения Соединенного...
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