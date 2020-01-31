Минская таможня за сутки контролирует более 57 тыс. тонн товаров

Источник материала: Аргументы и факты

Минская региональная таможня (МРТ) привела статистику проведенных таможенных операций за 2019 год. В частности, как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Татьяна ЛИННИК, доля ведомства в общей сумме доходов от деятельности таможенных органов Республики Беларусь в 2019 году достигла порядка 60%.

По-прежнему, таможня администрирует более 55% импортных и экспортных внешнеторговых операций, осуществляемых в Республике Беларусь. Количество субъектов хозяйствования, декларирующих товары в МРТ, постоянно увеличивается. В 2019 году их количество выросло на 10% и составило 22 тыс. За сутки таможенные операции в МРТ производятся, в среднем, в отношении 57 тыс. тонн различных товаров, за год эта цифра достигает более 21 млн. тонн.

В столичной таможне оформляют грузы, которые доставляются в страну автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, а также товары, доставляемые посредством международных почтовых отправлений. К слову, ежедневно около 1 тыс. автотранспортных средств следует через пункты таможенного оформления Минской региональной таможни.

В таможне 79% партий товаров помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита в течение не более 10 минут. Доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает двух часов, составляет около 76%. Еще в 2016 году этот показатель не превышал 11%.