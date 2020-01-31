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Стала известна причина взрыва на заводе в Орловской области

31.01.2020 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Орловской области России назвали причину взрыва на заводе,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стала известна причина взрыва на заводе в Орловской области

По данным Следственного комитета, к инциденту привёл хлопок паров лакокрасочных материалов, после чего произошло обрушение кровли на площади 200 квадратных метров.

Мощный взрыв прогремел на заводе в Орловской области: 5 человек погибли

Стала известна причина взрыва на заводе в Орловской области

В результате происшествия погибли 5 человек. Ещё трое рабочих госпитализированы. По факту нарушения требований охраны труда возбуждено уголовное дело. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

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Новости России. В Орловской области России назвали причину взрыва на заводе,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Следственного комитета, к...
 
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