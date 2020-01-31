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Познавательное занятие в яслях-саду №4 г.п.Ушачи провели сотрудники Госавтоинспекции

31.01.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

Воспитывать безопасное поведение нужно с раннего возраста. В этом уверен начальник ОГАИ Ушачского РОВД Н.Л.Гаврилюк, который в рамках проведения в Беларуси Единого дня безопасности дорожного движения «В новый год по «Доброй дороге!» 31 января посетил ясли-сад №4 г.п.Ушачи и напомнил воспитанникам о том, что дорога не место для игр, а зона повышенной опасности. В этой связи переходить проезжую часть можно только в специально отведенных местах, предварительно убедившись в безопасности перехода.
Общение с ребятами прошло на позитивной ноте. Мальчишки и девчонки активно демонстрировали свои знания по Правилам дорожного движения, с удовольствием узнавали новую информацию посредством просмотра профилактических видеороликов. В завершении встречи начальник ОГАИ напомнил малышам о необходимости всегда быть внимательными на дороге, думать о своей безопасности.

Воспитывать безопасное поведение нужно с раннего возраста. В этом уверен начальник ОГАИ Ушачского РОВД Н.Л.Гаврилюк, который в рамках проведения в Беларуси Единого дня безопасности дорожного движения «В новый год по «Доброй дороге!» 31 января посетил ясли-сад №4 г.п.Ушачи и напомнил воспитанникам о том, что дорога не место для игр, а зона повышенной опасности. В этой связи переходить проезжую часть можно только в специально отведенных местах, предварительно убедившись в безопасности перехода. Общение с ребятами прошло на позитивной ноте. Мальчишки и девчонки активно демонстрировали свои знания по Правилам дорожного движения, с удовольствием узнавали новую информацию посредством просмотра профилактических видеороликов. В завершении встречи начальник ОГАИ напомнил малышам о необходимости всегда быть внимательными на дороге, думать о своей безопасности.

Познавательное занятие в яслях-саду №4 г.п.Ушачи провели сотрудники Госавтоинспекции

 
 
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Воспитывать безопасное поведение нужно с раннего возраста. В этом уверен начальник ОГАИ Ушачского РОВД Н.Л.Гаврилюк, который в рамках проведения в Беларуси...
 
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