Уже не Лев. Астроном рассказал, почему люди неправильно определяют свой знак зодиака

Источник материала: Ежедневник



фото: v-kosmose.com

Вполне вероятно, что все мы сильно ошибаемся, причисляя себя к тому или иному знаку зодиака и пытаясь «согласовать» с этим знанием свой характер, поведение и судьбу. Так к какому же знаку относитесь вы, если исходить из современного положения звезд?

Астрологи могут ошибаться при определении знака зодиака ввиду банального незнания реального положения звезд на ночном небосводе, считает почетный профессор астрономии Иллинойского университета Джеймс Калер. Об этом пишет сайт The conversation, на который ссылается портал Hi-news.ru .

Фундаментом астрологии является зодиакальный круг, основанный на движении звезд. Это движение изменяет вид зодиака с Земли, заставляя созвездия скользить с запада на восток примерно на 1 градус за человеческую жизнь. Впервые данное явление, которое впоследствии было названо прецессией, было обнаружено еще Гиппархом Никейским в 150 году до нашей эры, положив начало развитию поверий о том, что звезды способны оказывать влияние на человеческий характер и даже его судьбу.

Когда в Древнем Вавилоне впервые зародилось понятие о созвездиях, местные ученые разработали первую в мире теорию о знаках зодиака, каждому из которых соответствовал определенный рисунок из звезд на ночном небе. В дальнейшем древние ученые наделили полученные созвездия качествами, которые, по их мнению, оказывали прямое влияние на судьбу человека. Теория о зодиаке настолько прижилась среди местного населения, что дожила до сегодняшнего дня и даже развилась в некое подобие “научного знания” — астрологию. Так, до сих пор считается, что каждый человек на планете родился под влиянием определенного знака, если на момент его рождения Солнце находилось в соответствующем созвездии.

Известно, что в древние времена весеннее равноденствие, а заодно и первый день весны, приходилось на созвездие Овна. Однако по прошествии нескольких тысяч лет, в результате прецессии, равноденствие постепенно переместилось в созвездие Рыб, где оно останется вплоть до 2700 года. Спустя еще 25 800 лет день весеннего равноденствия в конечном итоге вернется к Овну, начав исходный цикл сначала.

Несмотря на то, что астрология и ее предсказания судьбы не имеют ничего общего с официальной наукой, именно ее развитие в свое время стало пуском к появлению астрономии и физики. Так, великий Иоганн Кеплер, в честь которого был назван знаменитый космический телескоп, в свое время активно изучал астрологию и влияние планет на происходящие на Земле события.

Как бы то ни было, современная астрология лишь отвлекает внимание людей от вполне реальных астрономических событий, оказывающих прямое влияние на жизнь отдельного человека. Известно, что взаимное гравитационное влияние планет Солнечной системы способно вызвать изменения в их форме, размерах и наклонах орбит. Ученые считают, что на Земле подобные изменения могли быть замеченными в форме ледниковых периодов или массовых вымираний живых организмов планеты, как, например, в случае с гибелью динозавров.

В любом случае, если астрономические исследования в конечном счете позволяют предсказать множество реальных событий планетарного масштаба, то астрологические предсказания в этом плане, по мнению ученых, являются абсолютно бесполезными. Кроме того, представленные ниже даты, обновленные при помощи исследования расположения современных зодиакальных созвездий по отношению к Солнцу, показывают, что наши убеждения по поводу продолжительности знакомых знаков зодиака сильно устарели еще пару тысяч лет назад.

Рыбы - Март 12 – Апрель 18

Овен - Aпрель 19 – Май 14

Телец - Mай 15 – Июнь 20

Близнецы - Июнь 21 – Июль 20

Рак - Июль 21 – Aвгуст 10

Лев - Aвгуст 11 – Сентябрь 16

Дева - Сентябрь 17 – Oктябрь 31

Весы - Ноябрь 1 – Ноябрь 24

Скорпион - Ноябрь 25 – Декабрь 17

Стрелец - Декабрь 18 – Январь 19

Козерог - Январь 20 – Февраль 16

Водолей - Февраль 17 – Март 11