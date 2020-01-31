Игра без проигравших. Ушачские правоохранители организовали для подростков тематическую спортландию

Источник материала: Патриот (Ушачи)

«НАС ОБЪЕДИНЯЕТ СПОРТ»

Мероприятие под таким названием прошло 30 января на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность-Ушачи». За звание сильнейшей боролись команды подростков, с которыми в инспекции по делам несовершеннолетних РОВД проводится планомерная работа.

Организаторы мероприятия – Ушачский райотдел внутренних дел, физкультурно-спортивный клуб – подготовили для участников насыщенную программу. В её ходе игроки демонстрировали свою меткость, переносили «апельсины», проходили эстафету и многое другое. Приятным сюрпризом для юношей и девушек стал также сладкий стол, организованный для них правоохранителями в кафе «Тайм Аут». За перекусом, в дружеской беседе с представителем ИДН подростки обсудили просмотренные социальные ролики, направленные на профилактику преступлений и правонарушений.

Как пояснил заместитель начальника Ушачского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению А.И.Авижа, основной задачей такого мероприятия стало привлечение несовершеннолетних к занятиям спортом.

– Мы стараемся сделать всё, чтобы свободное время школьники проводили с пользой, – отметил Андрей Иосифович. – Пусть они лучше выплёскивают азарт и энергию на спортивной площадке, а не на улицах или в подъездах за сомнительными занятиями.

– Признаюсь: не ожидал сегодня увидеть такой напряжённой борьбы, – присоединился к разговору старший участковый инспектор ИДН Ушачского РОВД Константин Васильевич Авсиевич. – И искренне рад тому, что подростки из так называемых тяжёлых, неблагополучных семей продемонстрировали класс на спортивной площадке. Надеюсь: и в других делах они заявят о себе исключительно с положительной стороны.

Все участники спортландии получили в этот день не только дипломы от отдела внутренних дел, но и отличное настроение, желание прийти на спортивную площадку ещё, чтобы потренироваться и в следующий раз улучшить результат.















