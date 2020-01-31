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Игра без проигравших. Ушачские правоохранители организовали для подростков тематическую спортландию

31.01.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

«НАС ОБЪЕДИНЯЕТ СПОРТ»

Мероприятие под таким названием прошло 30 января на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность-Ушачи». За звание сильнейшей боролись команды подростков, с которыми в инспекции по делам несовершеннолетних РОВД проводится планомерная работа.

Организаторы мероприятия – Ушачский райотдел внутренних дел, физкультурно-спортивный клуб – подготовили для участников насыщенную программу. В её ходе игроки демонстрировали свою меткость, переносили  «апельсины», проходили эстафету и многое другое. Приятным сюрпризом для юношей и девушек стал также сладкий стол, организованный для них правоохранителями в кафе «Тайм Аут». За перекусом, в дружеской беседе с представителем ИДН подростки обсудили просмотренные социальные ролики, направленные на профилактику преступлений и правонарушений.

Как пояснил заместитель начальника Ушачского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению А.И.Авижа, основной задачей такого мероприятия стало привлечение несовершеннолетних к занятиям спортом.

– Мы стараемся сделать всё, чтобы свободное время школьники проводили с пользой, – отметил Андрей Иосифович. – Пусть они лучше выплёскивают азарт и энергию на спортивной площадке, а не на улицах или в подъездах за сомнительными занятиями.

– Признаюсь: не ожидал сегодня увидеть такой напряжённой борьбы, – присоединился к разговору старший участковый инспектор ИДН Ушачского РОВД Константин Васильевич Авсиевич. – И искренне рад тому, что подростки из так называемых тяжёлых, неблагополучных семей продемонстрировали класс на спортивной площадке. Надеюсь: и в других делах они заявят о себе исключительно с положительной стороны.

Все участники спортландии получили в этот день не только дипломы от отдела внутренних дел, но и отличное настроение, желание прийти на спортивную площадку ещё, чтобы потренироваться и в следующий раз улучшить результат.

Игра без проигравших. Ушачские правоохранители организовали для подростков тематическую спортландию


Игра без проигравших. Ушачские правоохранители организовали для подростков тематическую спортландию


Игра без проигравших. Ушачские правоохранители организовали для подростков тематическую спортландию

 
 
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«НАС ОБЪЕДИНЯЕТ СПОРТ» Мероприятие под таким названием прошло 30 января на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность-Ушачи». За звание сильнейшей...
 
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