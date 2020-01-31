Слуцкий РОВД в числе лучших в стране — руководству вручили переходящий почетный приз

Источник материала: Слуцк Город





Слуцкий РОВД завоевал первое место среди отделов внутренних дел третьей категории за обеспечение высокой эффективности оперативно-служебной деятельности, пишет МЛЫН.BY .

Начальнику отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома Александру Васильевичу Голикову на коллегии Министерства внутренних дел Республики Беларусь глава ведомства Юрий Караев вручил переходящий почетный приз батальона милиции Константина Владимирова.

Переходящий почетный приз батальона милиции Константина Владимирова был учрежден в память о бойцах батальона, проявивших мужество, самоотверженность, стойкость и верность Родине при обороне Могилева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, а также всех сотрудниках органов внутренних дел Беларуси, погибших во время Великой Отечественной войны.