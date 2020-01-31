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«Сделаны заметные шаги в развитии города». Наталья Кочанова посетила социальные объекты Могилёва

31.01.2020 17:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В самой современной школе Могилёва в 2020 году достроят бассейн. Инфраструктурные изменения в городе 31 января обсудили с участием председателя Совета Республики,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сделаны заметные шаги в развитии города». Наталья Кочанова посетила социальные объекты Могилёва

Наталья Кочанова побывала в учреждение, где уроки проходят менее года. Для тысячи школьников здесь есть всё: мультиборды, лингафонные кабинеты и другие современные образовательные ресурсы. Без внимания не остался ещё один важный объект – поликлиника строится в микрорайоне «Казимировка». Медицинскую помощью там смогут получить почти 40 тысяч жителей.

«Сделаны заметные шаги в развитии города». Наталья Кочанова посетила социальные объекты Могилёва


Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сделаны заметные шаги в развитии города. Они шли от жизни. Здесь нужно было делать транспортные развязки, ремонтировать мостовые переходы. Эта работа началась, и она проходит достаточно успешно. Я побывала в школе, которая была построена в сверхкороткие сроки. Сейчас строится поликлиника. Нормативный срок был поставлен 38 месяцев. Строители обещают ее ввести в срок в 3 раза меньший. Я уверена, что Могилев приобретёт свой обновленный облик. 

«Сделаны заметные шаги в развитии города». Наталья Кочанова посетила социальные объекты Могилёва

О создании городской среды, отвечающей современным социальным и экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и городских властей шла речь во время посещения торгово-делового центра. 

«Сделаны заметные шаги в развитии города». Наталья Кочанова посетила социальные объекты Могилёва

На 43 тысячах квадратных метрах расположились современные фитнес клуб, спа-центр, кинотеатр из 5 залов, фуд-корт и торговля. Подобные объекты, отметила Наталья Кочанова, как минимум должны повысить привлекательность региона для туристов. 

Люди в материале: Наталья Кочанова
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В самой современной школе Могилёва в 2020 году достроят бассейн. Инфраструктурные изменения в городе 31 января обсудили с участием председателя...
 
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