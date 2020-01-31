|
«Сделаны заметные шаги в развитии города». Наталья Кочанова посетила социальные объекты Могилёва
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В самой современной школе Могилёва в 2020 году достроят бассейн. Инфраструктурные изменения в городе 31 января обсудили с участием председателя Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова побывала в учреждение, где уроки проходят менее года. Для тысячи школьников здесь есть всё: мультиборды, лингафонные кабинеты и другие современные образовательные ресурсы. Без внимания не остался ещё один важный объект – поликлиника строится в микрорайоне «Казимировка». Медицинскую помощью там смогут получить почти 40 тысяч жителей.
О создании городской среды, отвечающей современным социальным и экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и городских властей шла речь во время посещения торгово-делового центра.
На 43 тысячах квадратных метрах расположились современные фитнес клуб, спа-центр, кинотеатр из 5 залов, фуд-корт и торговля. Подобные объекты, отметила Наталья Кочанова, как минимум должны повысить привлекательность региона для туристов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В самой современной школе Могилёва в 2020 году достроят бассейн. Инфраструктурные изменения в городе 31 января обсудили с участием председателя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)