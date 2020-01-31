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В России выявили первые два случая заражения коронавирусом

31.01.2020 17:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В России выявили первые два случая заражения коронавирусом

Двоих людей, зараженных коронавирусом, выявили на территории России, оба граждане Китая.

Об этом сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Отмечается, что зараженных выявили службами Роспотребнадзора в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба изолированы и находятся под жестким наблюдением. Голикова подчеркнула, что гражданам Китая оказывается необходимая помощь.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.

 
 
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Двоих людей, зараженных коронавирусом, выявили на территории России, оба граждане Китая.
 
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