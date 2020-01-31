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Кому жить хорошо? Топ-10 самых счастливых и самых несчастных стран мира

31.01.2020 17:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Кому жить хорошо? Топ-10 самых счастливых и самых несчастных стран мира

фото: cyprusbutterfly.com.cy

Лидирует в десятке самых счастливых стран года Колумбия. В топ также вошли Казахстан, Армения и Азербайджан. А вот Россия «засветилась» в топе самых несчастных. Причем индекс счастья снизился там до исторического минимума 2013 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Ассоциацией исследовательских агентств Gallup International. Опрос проводился в конце 2019 года.

Gallup International  проводит подобные опросы с 1947 года в 46 странах мира, в том числе в России и на постсоветском пространстве, где эксклюзивным представителем сети является исследовательский холдинг Ромир.

Согласно результатам последнего опроса, более половины (59%) респондентов во всем мире считают себя счастливыми. Каждый десятый житель Земли (11%), наоборот, несчастлив. 28% не смогли определиться счастливы они или нет.

Россияне оказались менее счастливыми, чем жители Земли в целом: счастливыми себя назвали 42%, несчастными - 18%. Уровень счастья в России резко сократился – в 2017 году счастливыми называли себя 55% опрошенных, а несчастными – 11%.

Исследование также проводилось и в Украине. Выяснилось, что счастливыми себя считает половина украинцев – 51%. Несчастными себя назвали 30% опрошенных.

А вот Колумбия уже не первый год лидирует в списке самых счастливых. Самой же несчастной страной оказалась Иордания. Примечательно, что в топ-10 самых несчастных стран значатся Великобритания, Франция и Германия.


 
 
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Лидирует в десятке самых счастливых стран года Колумбия. В топ также вошли Казахстан, Армения и Азербайджан. А вот Россия «засветилась» в топе самых несчастных....
 
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