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В Барановичах умер 4-летний мальчик. Его госпитализировали с острой зубной болью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По факту смерти 4-летнего мальчика в Барановичах проводится проверка.
Как
Мальчик скончался в медучреждении спустя четыре дня.
Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.
Юлия Гончарова, официальный представитель СК:
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Новости Беларуси. По факту смерти 4-летнего мальчика в Барановичах проводится проверка. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя СК Юлию...
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