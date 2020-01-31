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Курьеров могут обязать сообщать налоговикам о крупных покупках населения

31.01.2020 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такое предложение 31 января озвучил Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам.

Курьерские службы могут обязать предоставлять налоговикам информацию обо всех крупных покупках белорусов. Такое предложение 31 января озвучил Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам.

Новшества могут ввести для того, чтобы защитить покупателей и не допустить уклонения от уплаты налогов недобросовестными предпринимателями, пишет TUT.by.

Сергей Наливайко отметил, что целесообразно проработать вопрос о том, чтобы на постоянной основе получать от курьерских служб информацию обо всех крупных суммах денег, которые они получают от покупателей за доставленные им товары.

Министр считает, что некоторые предприниматели при онлайн-торговле уклоняются от уплаты налогов.

В качестве примера он привел одну столичную компанию, которая через интернет торговала смартфонами и доставляла их через курьеров в регионы. Налоговики вышли на эту компанию по жалобе покупателя, которому не выдали гарантийный сертификат. Как выяснилось, компания уклонялась от уплаты налогов.
 
 
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Такое предложение 31 января озвучил Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам.
 
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