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Нападающий «Юности» о матче с «Неманом»: реализации, мне кажется, не хватило

31.01.2020 19:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Центральный матч очередного игрового дня белорусской хоккейной Экстралиги прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий «Юности» о матче с «Неманом»: реализации, мне кажется, не хватило

Лидирующая в турнире «Юность» принимала ближайшего преследователя – гродненский «Неман». Гости по разу забросили в первом и втором периодах – отличились Сусло и Хилтунен. Тем не менее, хозяева льда сумели отыграться. Шайбы на счету Бокуна и Степанова. Ничья в основное время. Овертайм оказался безголевым, а в затяжной серии буллитов точнее оказались гродненцы. 3:2, победа «Немана».

Нападающий «Юности» о матче с «Неманом»: реализации, мне кажется, не хватило

Александр Пальчик, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Реализации, мне кажется, все-таки больше не хватило. А под конец уже играли более осторожно что «Гродно», что мы. Никто не хотел рисковать, доводили до овертайма игру. У нас большинства гораздо больше было, должны были забивать. Да и вообще по моментам их, я считаю, переиграли. Второй гол – удалились, ненужное удаление.

Нападающий «Юности» о матче с «Неманом»: реализации, мне кажется, не хватило

В других матчах дня «Гомель» взял верх над «Динамо-Молодечно», а «Шахтер» над «Металлургом». Лидерство сохраняет «Юность», «Неман» отстает от нее на шесть очков при одной игре в запасе.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Центральный матч очередного игрового дня белорусской хоккейной Экстралиги прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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