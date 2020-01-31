Водитель из Узбекистана получил 2,5 года колонии-поселения за ДТП на М1, в котором погибла женщина

Источник материала: Tut.by

31 января в Барановичах огласили приговор 31-летнему гражданину Узбекистана, который обвинялся в смертельном ДТП на М1, сообщает пресс-служба Брестского областного суда .





Авария произошла 21 июля прошлого года на М1 в Барановичском районе. Около 5.55 Volkswagen Caravelle съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся на левый бок. В аварии погибла 55-летняя пассажирка. Водителя спасли медики.

Суд пришел к мнению, что водитель микроавтобуса проявил невнимательность и при выборе скорости не учел состояние транспортного средства и, как результат, не справился с управлением.

Водителя VW признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и назначили 2 года и 6 месяцев колонии-поселения. Его также на 5 лет лишили прав. По закону об амнистии ему сократили срок на один год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.