|
Водитель из Узбекистана получил 2,5 года колонии-поселения за ДТП на М1, в котором погибла женщина
Источник материала: Tut.by
31 января в Барановичах огласили приговор 31-летнему гражданину Узбекистана, который обвинялся в смертельном ДТП на М1, сообщает пресс-служба
Авария
Суд пришел к мнению, что водитель микроавтобуса проявил невнимательность и при выборе скорости не учел состояние транспортного средства и, как результат, не справился с управлением.
Водителя VW признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и назначили 2 года и 6 месяцев колонии-поселения. Его также на 5 лет лишили прав. По закону об амнистии ему сократили срок на один год.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По амнистии срок обвиняемому сократили на год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)