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Водитель из Узбекистана получил 2,5 года колонии-поселения за ДТП на М1, в котором погибла женщина

31.01.2020 19:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31 января в Барановичах огласили приговор 31-летнему гражданину Узбекистана, который обвинялся в смертельном ДТП на М1, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.


Авария произошла 21 июля прошлого года на М1 в Барановичском районе. Около 5.55 Volkswagen Caravelle съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся на левый бок. В аварии погибла 55-летняя пассажирка. Водителя спасли медики.

Суд пришел к мнению, что водитель микроавтобуса проявил невнимательность и при выборе скорости не учел состояние транспортного средства и, как результат, не справился с управлением.

Водителя VW признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и назначили 2 года и 6 месяцев колонии-поселения. Его также на 5 лет лишили прав. По закону об амнистии ему сократили срок на один год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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