Визит госсекретаря США в Киев и Минск: каковы ожидания?

"Голос Америки" . Госсекретарь США Майк Помпео посетит Украину и встретится в пятницу, 31 января с президентом страны Владимиром Зеленским. После этого в субботу, 1 февраля, госсекретарь прибудет в Беларусь для встречи с главой этого государства Александром Лукашенко, а также посетит 2 и 3 февраля Казахстан и Узбекистан, пишет





Визит в Украину будет проходить на фоне процесса импичмента в отношении президента Трампа. В основе дела об импичменте оказались обвинения, что Трамп задерживал военную помощь Киеву, чтобы украинские власти открыли расследование в отношении его политического конкурента. Оказался втянутым в скандал накануне визита и госсекретарь США в связи с его высказываниями о том, что американцев не заботит Украина. Как сообщается, это было сказано после интервью «не под запись» репортеру Национального общественного радио США (NPR). Как утверждает журналист NPR Мэри Луиз Келли, Помпео также использовал ненормативную лексику в ее адрес, рассердившись о наличии вопросов об Украине и бывшем после США Мари Йованович.





Встреча госсекретаря с президентом Беларуси Александром Лукашенко будет проходить в свете давления на Минск со стороны Москвы, которая, в частности, добивается исполнения подписанного 20 лет назад договора об интеграции двух стран в единое «Союзное государство». Последнее, как отмечает ряд экспертов, рассматривается президентом России Владимиром Путиным как одна из возможностей, чтобы остаться у власти после окончания его второго президентского срока, став главой нового единого государства.





Александр Лукашенко длительное время балансировал между Западом и Россией, но из-за возросшего давления со стороны Кремля стал искать большего сближения с западными странами, в том числе с США. В сентябре прошлого года Минск и Вашингтон договорились о восстановлении полноценных дипломатических отношений и возвращении послов. Это произошло 11 лет спустя после того, как Беларусь выслала посла США и большую часть дипломатической миссии из страны.





В официальном сообщении Госдепартамента говорится, что Майк Помпео отправляется в Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан с тем, чтобы «подтвердить приверженность независимости» этих стран, а также приверженность «миру, процветанию и безопасности». Изначально поездка была запланирована на начало января, но была отложена из-за разгоревшегося тогда кризиса между США, Ираном и Ираком. О целях и ожиданиях от предстоящего визита Майка Помпео в Киев и Минск Русская служба «Голоса Америки» спросила ведущих американских экспертов.





Кеннет Яловиц: важно «разрядить атмосферу» и вернуться к прочным двусторонним отношениям с Украиной

Бывший посол США в Беларуси и научный сотрудник Института Кеннана Международного научного центра имени Вудро Вильсона Кеннет Яловиц (Kenneth Yalowitz, Kennan Institute, Wilson Centre) отмечает, что визит Помпео в Украину, учитывая, что последняя оказалась втянута в скандал с импичментом и в свете последних «нелицеприятных» высказываний госсекретаря в отношении Украины, не будет легким. Однако, бывший дипломат подчеркивает необходимость поддержания диалога и выражения четкой поддержки США, особенно в сложившейся ситуации.





«Время для визита может быть не самым удачным, но необходимо, так сказать “разрядить атмосферу”, – говорит Кеннет Яловиц. – Выражение поддержки США Украине в ее нынешней сложной ситуации, ее суверенитету, независимости и территориальной целостности, важно. Я думаю, Помпео также захочет узнать, где находится президент Зеленский с точки зрения переговоров с Россией. Очень важно, как я уже отметил, «разрядить атмосферу» и перейти к действительно важным темам двусторонних отношений».





Что касается Беларуси, то, как считает бывший посол, госсекретарь Помпео заинтересован прежде всего в том, чтобы оценить на каком уровне сейчас находятся отношения между Минском и Вашингтоном.





«Я думаю, что госсекретарь Помпео захочет, так сказать, «измерить температуру» в наших отношениях, чтобы понять, куда мы можем пойти дальше в улучшении диалога, – говорит посол Яловиц. – Но, надо отметить, что некоторые из основных проблем в наших отношениях остаются, в том числе наличие санкций из-за неуважения Беларуси к правам человека и демократии».





Отмечает бывший посол и то, что несмотря на то, что давление Москвы на Минск с целью более глубокой интеграции могло несколько снизиться в последнее время, президент Лукашенко будет продолжать использовать отношения с Западом как противовес влиянию Кремля.





«Беларусы независимы уже 30 лет, и они не хотят быть интегрированными в Россию. Они хотят хороших отношений с ней, но не быть поглощенными. Президент Путин в своем недавнем послании Совету Федерации не упомянул Беларусь и, возможно, давление со стороны России уменьшится. Но президент Лукашенко все же может искать улучшения отношений с Западом, просто, чтобы показать, что у него есть возможность дипломатического маневрирования», – говорит бывший посол.





Кеннет Яловиц также отмечает, что важным является и визит госсекретаря в Центральную Азию: «Визит Помпео подчеркивает то, что США заинтересованы в том, что происходит во всех этих странах, и что мы хотим, чтобы они экономически и политически развивались, и двигались в более демократическом направлении».





Дональд Дженсен: не думаю, что визит Помпео побудит Лукашенко отдалиться от Москвы

Эксперт Центра анализа европейской политики Дональд Дженсен (Donald Jensen, CEPA) считает, что большее взаимодействие между США и Беларусью можно только приветствовать, однако эксперт не думает, что это может существенно отдалить Минск от Москвы или направить страну на демократический путь.





«Это хорошо, что мы восстанавливаем дипломатические связи и снова обменяемся послами, а также взаимодействуем с Беларусью на многих уровнях, особенно с гражданским обществом. Но мы должны помнить, что Беларусь остается страной с жесткой авторитарной диктатурой и, чтобы ни говорил Лукашенко, он очень уязвим для давления со стороны России», – считает Дональд Дженсен.





«В Вашингтоне много людей, которые думают, что надо больше взаимодействовать с Минском. Взаимодействие – это хорошо, но я не думаю, что это побудит Лукашенко отдалиться от Москвы. Это несколько наивно и нереально, – добавляет эксперт. – Не должно быть у нас и никаких иллюзий относительно того, что в ближайшее время Беларусь возьмет западный курс. Да, там есть очень активное и смелое диссидентское сообщество, но это не Украина, которая проходит процесс западной трансформации».





«Мы видим маневрирование Лукашенко, который хочет сохранить свою власть и старается держаться подальше от российской орбиты, – также отмечает эксперт. – И хотя я рассматриваю визит Помпео как нужный, я бы не ожидал слишком многого от него».





Не ожидает многого Дональд Дженсен и от визита госсекретаря в Украину, хотя приветствует данный шаг Помпео, особенно «после кажущегося периода игнорирования проблем Украины со стороны Вашингтона» и в свете того, что тема Украины оказалась в эпицентре дела об импичменте.





«Помпео постарается продемонстрировать поддержку США, в том числе в проведении преобразований и реформ в Украине, но последние события в Вашингтоне, конечно, бросают тень на то, насколько эта поддержка искренняя. Месседж о борьбе с коррупцией, который Помпео планирует донести до Зеленского, важен, но он подорван спорами об импичменте, – добавляет эксперт. – Поэтому я не думаю, что от этой поездки можно ожидать многого, но само присутствие в Киеве высокопоставленного чиновника США уже важно».





Тем не менее, Дональд Дженсен отмечает, что внешняя политика президента Трампа остается непоследовательной и может вызывать замешательство: «Вашингтон посылает смешанные сигналы, и, если вы находитесь в Киеве на государственной должности или вы простой украинец, то понять, как воспринимать эти выражения поддержки США на фоне всего остального, что происходит, может быть достаточно сложно».





Политолог считает, что администрация США не акцентирует достаточного внимания на постсоветском пространстве: «Этот регион является более важным, чем осознает сегодня Белый дом. Но я думаю, что и в администрации Обамы он не входил в список высоких приоритетов».





«Одна из главных причин, по которой Помпео отправляется туда, заключается в том, что постсоветское пространство является регионом для конкуренции между Россией, Китаем и США. И я думаю, что мы проигрываем там. Отправляясь в эти страны, Помпео заявляет, что США хотят играть большую роль в этом регионе», – заключает эксперт.