Экс-посол Великобритании: Москва и Минск непременно «столкнутся»

Об этом в ходе семинара «Свобода слова, общество, медиа», проходящего в Оксфорде, заявил экс-посол Великобритании в России (2000−2004 гг.), вице-председатель аналитического центра Chatham House (Лондон) Родерик Лайн.





EADaily бывший британский дипломат ответил, что вероятность такого «столкновения» в обозримой перспективе сохраняется и она довольно значительная. По его словам, это связано не с фактором лидеров двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко, а с «желанием На уточняющий вопрос корреспондентабывший британский дипломат ответил, что вероятность такого «столкновения» в обозримой перспективе сохраняется и она довольно значительная. По его словам, это связано не с фактором лидеров двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко, а с «желанием Минска быть действительно независимым».





«Проблема в том, что население Беларуси хочет быть ближе к Европе. Конечно, они не желают конфликта с Россией, так как исторически очень тесно связаны с этой страной. Но сейчас Беларусь имеет возможность открыть двери Европе, так как это путь к модернизации, к более широким инвестициям», — сказал вице-председатель ведущего британского аналитического центра.





Родерик Лайн при этом подчеркнул, что Беларусь «прекрасно помнит пример Украины».





Он не ожидает «столкновения» Москвы и Минска «очень скоро», но в течение нескольких лет оно, полагает экс-посол, неизбежно.





«По моим прогнозам, в ближайшие годы этот вопрос будет возникать. Как случилось в Украине и в Грузии. Главная проблема в том, что в Европе мы признаём суверенитет и независимость государств, а в России есть другой менталитет — все бывшие республики СССР не являются независимыми», — сказал Лайн.





«Будущее союзного государства (России и Беларуси. — Ред.) нереалистично, так как это не воля белорусов. Они независимы, и они хотят остаться независимыми», — утверждает британский эксперт.





Что касается ситуации в мире в целом, Лайн оснований для оптимизма не видит. По его словам, через 30 лет после окончания холодной войны мы наблюдаем существенное изменение конфигурации сил в мире. Например, Китай сегодня в несколько раз по своей военной мощи и экономическому потенциалу превосходит ряд соседних стран вместе взятых, он становится все более значимой силой в геополитике.





Индия также являет собой растущую державу как по военному могуществу, так и по экономическому влиянию, хотя у этого южноазиатского гиганта «очень много внутренних проблем».





Что касается Европы, то здесь в полный рост стоят многие важные вопросы: каковы будут, например, отношения ЕС с Турцией, членом НАТО, хотя эта страна как была, так и остаётся «на обочине» Североатлантического альянса?





«Это тот вопрос, который последние 30 лет никак не находит разрешения. Впрочем, не очень понятно, как будут развиваться отношения не только с Турцией, но и с Россией, так как попытки строительства партнёрских отношений между ЕС и РФ за последние десятилетия так и не увенчались успехом, и ожидать этого в ближайшее время не имеет смысла. Хотя, безусловно, в ближайшие 10−15 лет в России произойдёт смена власти, и многое может измениться», — многозначительно сказал Лайн.





В ближайшие годы, продолжил он, главным вопросом международной повестки будет то, как соблюдение международного права может быть восстановлено, «иначе мир поглотит анархия».





«Уже сегодня мы наблюдаем утрату доверия к демократии», — в заключение констатировал бывший посол Соединённого Королевства в Москве.