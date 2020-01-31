Может заменить 90% маршрутов автобусов. Сколько стоит новый троллейбус с автономным ходом

Источник материала: Tut.by

Недавно «Минсктранс» получил новый троллейбус с автономным ходом. Мы протестировали его вместе с замом главы Мингорисполкома и узнали, что выгоднее — электробус или троллейбус нового типа.





В день открытия нового транспортного депо, замглавы Мингорисполкома Александр Дорохович и генеральный директор «Минсктранса» Леонтий Папенок обкатали новый троллейбус.

Как работает и как заряжается такой троллейбус?

В чем суть таких машин: на троллейбусе установлены аккумуляторы, которые при движении троллейбуса заряжаются от контактной сети. После такой зарядки без контактной сети троллейбус может ехать в автономном режиме.

С такими «МАЗами» в новых микрорайонах можно продлевать маршруты без необходимости строить контактную сеть, дополнительные тяговые подстанции, которые требуют серьезных финансовых вложений. По словам Папенка, такие троллейбусы также на 90% могут покрыть работу автобусных маршрутов.

Автономный ход троллейбуса рассчитан на 15 километров без подзарядки, но на встрече Папенок рассказал, что производитель заложил автономный ход до 40 километров.

При обкатке работники парка проехали расстояние примерно на 14 километров, а заряда оставалось еще 50%.

Сколько стоит троллейбус с автономным ходом? А электробус?





Троллейбусы куплены в лизинг у компании «Беларусбанка» «АСБ Лизинг». Всего планируется передать «Минсктрансу» 70 таких троллейбусов.

Кстати, стоит он дешевле электробуса. Гендиректор заметил, что электробус по конструкции еще сырой, кроме того, подзаряжать его от существующих станций дорого.

— Троллейбус стоит 560 тысяч рублей, а электробус такого класса обойдется в 780 тысяч. Но при этом он дороже автобуса, — сказал Папенок.

Для сравнения, за один электробус можно купить два автобуса, а за два троллейбуса с автономным ходом — три автобуса.

Новшества и недостатки

Из новшеств замечаем, что в троллейбусе на дверях есть «теплые» кнопки. Они позволяют сохранить тепло. Работает это так: троллейбус подъезжает к остановке, кнопка на двери загорается, если людям надо выходить из троллейбуса — они нажимают кнопку сами и выходят, то же самое делают те, кто хочет войти. Так в троллейбусе не будут открывать лишний раз дверь там, где никто из пассажиров не вышел и не зашел.





Дорохович отметил, что в троллейбусе слышен посторонний шум. По словам Папенка, эта проблема первой модели, МАЗ ее уже исправляет.

Первый бесконтактный троллейбус получил троллейбусный парк № 4, машину уже тестировали на 44-м маршруте. Пока неизвестно, по каким маршрутам пойдут новые троллейбусы на постоянной основе — этот вопрос еще прорабатывается в организации «Столичный транспорт и связь».

Для Минска бесконтактные троллейбусы — долгожданный проект. Впервые в Беларуси похожие Гродно стал первым городом в Беларуси, где пустили бесконтактные троллейбусы">пустили в Гродно в 2017 году, сейчас в этом городе под такие машины открыто уже несколько маршрутов.