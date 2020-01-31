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«Важный день для безопасности нашей части Европы». Польша подписала договор на поставку F-35

31.01.2020 21:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 31 января, министр национальной обороны Польши подписал контракт на покупку 32 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II. Церемония подписания прошла на авиабазе в Демблине, в ней приняли участие польский президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, сообщает defense24.pl.


Иллюстративное фото. Источник: wikipedia.org

Сумма контракта определена в 17,8 миллиарда злотых (4,6 миллиарда долларов). Помимо собственно самолетов, полякам будут поставлены тренажеры для обучения пилотов, запасные двигатели, а также техобслуживание и поддержка. 24 пилота отправятся учиться в США.

Заключенное соглашение — результат переговоров, проведенных в рамках программы Harpia. Непосредственной причиной стала серия аварий польских истребителей МиГ-29.

Первые шесть заказанных F-35A прибудут в Польшу ориентировочно в 2026 году, в дальнейшем машины будут поставляться Варшаве по 4−6 в год. Поставки завершатся к 2030 году. Из истребителей будут сформированы две эскадрильи по 16 самолетов каждая.

«Это важный день для польской военной авиации, для безопасности Польши и для безопасности всей нашей части Европы», — сказал Анджей Дуда.

 
 
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