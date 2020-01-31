|
Блюда в средневековом стиле. В Минске прошёл конкурс на лучшего работника ресторанной сферы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Искусство вкусно приготовить и красиво подать. Лучших работников ресторанной сферы выбрали в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Поваров оценили за оригинальность блюд, официантов – за необычную, а главное грамотную сервировку. Барменам пришлось потрудиться над созданием эксклюзивного коктейля. Определились и с лучшим суши-шефом.
Иван Тихонович, шеф-повар ресторана:
Андрей Синяк, организатор конкурса:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Искусство вкусно приготовить и красиво подать. Лучших работников ресторанной сферы выбрали в Минске, сообщили в программе «Столичные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)