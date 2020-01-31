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Блюда в средневековом стиле. В Минске прошёл конкурс на лучшего работника ресторанной сферы

31.01.2020 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Искусство вкусно приготовить и красиво подать. Лучших работников ресторанной сферы выбрали в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Блюда в средневековом стиле. В Минске прошёл конкурс на лучшего работника ресторанной сферы

Поваров оценили за оригинальность блюд, официантов – за необычную, а главное грамотную сервировку. Барменам пришлось потрудиться над созданием эксклюзивного коктейля. Определились и с лучшим суши-шефом.

Блюда в средневековом стиле. В Минске прошёл конкурс на лучшего работника ресторанной сферы

Иван Тихонович, шеф-повар ресторана:
Общая идея того, что представлено на столе, – это сделано в средневековом стиле с элементами современности.

Блюда в средневековом стиле. В Минске прошёл конкурс на лучшего работника ресторанной сферы

Блюда в средневековом стиле. В Минске прошёл конкурс на лучшего работника ресторанной сферы

Андрей Синяк, организатор конкурса:
Мы не выделяем грамоты, мы выделяем материальную помощь в течение года, доплаты. И эти блюда, которые они разрабатывают на конкурс, мы обязательно внедряем в наших отелях.

Люди в материале: Иван Тихонович, Андрей Синяк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Искусство вкусно приготовить и красиво подать. Лучших работников ресторанной сферы выбрали в Минске, сообщили в программе «Столичные...
 
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