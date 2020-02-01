Из цирка сухими выходят только зрители. В Белгосцирке представили новую программу

побывал и на генеральной репетиции представления. Корреспонденты агентства «Минск-новости»и на генеральной репетиции представления.

200 тонн воды, сотни взмывающих ввысь фонтанов самой разной высоты (один из них практически достигает купола, а это, на минуточку, 13 метров!), окрашенные лазерами во все цвета радуги… И все это прямо на манеже!





— Сама программа уже обкатана в других цирках. Некоторые номера мы добавляли, от некоторых, наоборот, отказались. В шоу задействовано больше 200 человек, в основном это технический персонал, в том числе 9 специалистов, которые работают только с фонтанами и лазерным шоу, — отметил на пресс-конференции художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас.





Да, сухими из воды выходят только зрители, на которых после этого шоу не остается ни капельки. Чего не скажешь об артистах… Акробатам на батутах под руководством Александра Полунчукова пришлось практически полностью искупаться в импровизированном водопаде, а воздушные гимнастки Елизаветы Васильченко выполняли трюки в самом эпицентре бурлящего фонтана.









— Участникам воздушным номеров было сложнее всего. Реквизит становится скользким, его заклеивают специальной лентой, чтобы вода на него, по возможности, не попадала. Но и тем, кто на манеже, тоже непросто. Поверхность скользкая: уже и разную обувь пробовали, кто-то даже босиком будем выступать. Уверена, что на ближайших репетициях все окончательно встанет на свои места, и программа станет еще эффектнее, — уверена главный режиссер Белгосцирка Алла Николаева-Алиева.





Привыкать к новым условиям вынуждены и братья наши меньшие. Морские львы до сих пор не могут адаптироваться, потому в генеральной репетиции они не участвовали. Но руководитель номера Алексей Гаврилов заверил нас, что в шоу они обязательно появятся. Зато медведь Юрия Базанова уже вовсю гоняет по арене на мотоцикле и подвозит белоснежных собак-самоедов, которые пристраиваются на пассажирском кресле с довольными мордами. Да и обезьяны довольно бодро ходят по канату на своих двоих с завязанными глазами и даже вниз головой!





— Мы не делаем вид, что обходим эту тему стороной (имеется в виду петиция о запрете использования диких животных в передвижных зоопарках, зверинцах и цирках, под которой подписалось 10 тысяч человек, — прим. автора). Мы внимательно изучили петицию, и хочу сказать, что я категорически против использования животных в передвижных зверинцах. Это то, что настраивает людей против цирков. Но вы просто придите и посмотрите, в каких условиях у нас содержатся звери. У них особый рацион, есть душевые, солярий. Все они ухоженные. И работают с удовольствием, — отметил директор Белгосцирка Владимир Шабан.





— От себя добавлю один факт: в зоопарке животное живет в два раза дольше, чем в дикой природе, а в цирке – в три раза,— резюмировал В. Григалюнас.





Но и помимо дрессированных четвероногих, во время представления было на что, а точнее, на кого посмотреть. Эквилибристка Мария Бакалкина выгибала свое тело самыми невероятными способами прямо на рояле, изящная Кристина Кудина крутила на себе десяток сверкающих серебром хула-хупов, а между воздушными гимнастами Романом Кронжко и Ангелиной Прохоровой прямо под куполом разыгрывалась настоящая история любви.





Но, наверное, одним из самых зрелищных номеров стала «Виртуозная пятерка». Описать это сложно, но мы вбросим всего один интересный нюанс: его руководитель Владимир Плотников поднимал на длинном шесте хрупкую гимнастку, при этом держал он эту самую першу на своей голове! Еще и на штейн-трапе (летающей перекладине) в таком положении умудрялся по манежу летать.









Ну а чтобы зрители не заскучали, пока технический персонал готовит очередные невероятные декорации, их развлекали клоуны Александр и Бэлла Червоткины. Между прочим, прибыли из США, где участвовали в создании многих популярных американских шоу на Бродвее и в Лас-Вегасе. Так что на «Водной феерии» ваши дети вдобавок ко всему прочему еще и уровень своего английский подтянут.









Фото, видео Павла Русака







