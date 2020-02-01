﻿ Михаил Гуцериев и его сын Саид стали свидетелями по делу о контрабанде дизеля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Гуцериев и его сын Саид стали свидетелями по делу о контрабанде дизеля

01.02.2020 08:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев, его сын Саид, а также четверо бывших и нынешних менеджеров кампании «ФортеИнвеста» стали свидетелями по делу о контрабанде российского дизеля в Украину, пишет rbc.ru.

Михаил Гуцериев и его сын Саид стали свидетелями по делу о контрабанде дизеля
фото Белсат
Бизнесмен Михаил Гуцериев, его сын Саид, а также четверо бывших и нынешних менеджеров «ФортеИнвеста» (принадлежит Гуцериевым) – Александр Кебадзе, Андрей Пятинов, Анастасия Судиловская и Магомед Евлоев – стали свидетелями по делу о контрабанде около 100 000 тонн дизеля в Украину в 2017 году с Орского НПЗ.

Об этом российскому изданию РБК сообщил Анзор Ибрагимов, адвокат трейдера «Cantarell Trading», который доставил в Украину дизель, купленный у «ФортеИнвеста».

В декабре 2019 года в офисах компаний Гуцериева и у него дома прошли обыски, сообщали источники РБК, наблюдавшие за обыском в офисе «ФортеИнвеста», а также «Коммерсантъ» и Telegram-канал Mash. Однако сам Гуцериев опроверг обыски, назвав информацию о них «провокацией».


В отношении Гуцериевых и четырех менеджеров были проведены «следственные действия», говорится в письме главы «Cantarell Trading» Денильбека Гайрбекова, которое он адресовал «компетентным органам Российской Федерации». Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил РБК, что бизнесмены и менеджеры проходят по делу свидетелями.

Напомним, что кампания Михаила Гуцериева на данный момент является единственным поставщиком нефти на белоруссие НПЗ.
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский бизнесмен Михаил Гуцериев, его сын Саид, а также четверо бывших и нынешних менеджеров кампании «ФортеИнвеста» стали свидетелями по делу о контрабанде...
 
Новости дня
Новости разные
 
Письма с вирусом от имени Беларубанка и скидка на тур в Польшу от БелВЭБ: топ новостей от банков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика