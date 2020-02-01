Михаил Гуцериев и его сын Саид стали свидетелями по делу о контрабанде дизеля

Бизнесмен Михаил Гуцериев, его сын Саид, а также четверо бывших и нынешних менеджеров «ФортеИнвеста» (принадлежит Гуцериевым) – Александр Кебадзе, Андрей Пятинов, Анастасия Судиловская и Магомед Евлоев – стали свидетелями по делу о контрабанде около 100 000 тонн дизеля в Украину в 2017 году с Орского НПЗ.





Об этом российскому изданию РБК сообщил Анзор Ибрагимов, адвокат трейдера «Cantarell Trading», который доставил в Украину дизель, купленный у «ФортеИнвеста».





В декабре 2019 года в офисах компаний Гуцериева и у него дома прошли обыски, сообщали источники РБК, наблюдавшие за обыском в офисе «ФортеИнвеста», а также «Коммерсантъ» и Telegram-канал Mash. Однако сам Гуцериев опроверг обыски, назвав информацию о них «провокацией».









В отношении Гуцериевых и четырех менеджеров были проведены «следственные действия», говорится в письме главы «Cantarell Trading» Денильбека Гайрбекова, которое он адресовал «компетентным органам Российской Федерации». Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил РБК, что бизнесмены и менеджеры проходят по делу свидетелями.





Напомним, что кампания Михаила Гуцериева на данный момент является единственным поставщиком нефти на белоруссие НПЗ.















