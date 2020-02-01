Письма с вирусом от имени Беларубанка и скидка на тур в Польшу от БелВЭБ: топ новостей от банков

Источник материала: Tut.by

На этой неделе банки начали пересматривать условия по рассрочке. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что еще изменилось для клиентов банков.

Переводы без комиссии



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Бесплатно отправить деньги можно в отделениях Белагропромбанка, где запустили специальное предложение «Тариф 0%».

Комиссию не будут брать, если в качестве валюты оплаты перевода выбрать доллары, а в качестве валюты получения — евро или российские рубли.

Электронные письма с вирусом от имени банка



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Белорусские предприятия стали получать электронные письма с вредоносными вложениями от имени Беларусбанка с адреса account@belarusbank.by.

— Обращаем внимание, что никакого отношения к данному email банк не имеет, — предупреждают в Беларусбанке.

При открытии так называемого фишингового отправления ничего не подозревающий получатель своими руками запускает на компьютере процесс заражения, который может протекать абсолютно незаметно для пользователя.

Банки изменили комиссию за платежи через ЕРИП в кассах. Какую сумму придется отдать за оплату обучения и коммуналки

Недорогие выходные в Кракове





Такую возможность могут себе позволить держатели карточек Банка БелВЭБ Mastercard «Дива» и Visa «Travel».

Тур выходного дня Краков — Величка обойдется им 39 долларов вместо 59. Дата выезда — 6 марта.