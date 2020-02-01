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Письма с вирусом от имени Беларубанка и скидка на тур в Польшу от БелВЭБ: топ новостей от банков
Источник материала: Tut.by
На этой неделе банки начали
Переводы без комиссии
Бесплатно отправить деньги можно в отделениях Белагропромбанка, где
Комиссию не будут брать, если в качестве валюты оплаты перевода выбрать доллары, а в качестве валюты получения — евро или российские рубли.
Электронные письма с вирусом от имени банка
Белорусские предприятия стали получать электронные письма с вредоносными вложениями от имени Беларусбанка с адреса account@belarusbank.by.
— Обращаем внимание, что никакого отношения к данному email банк не имеет, —
При открытии так называемого фишингового отправления ничего не подозревающий получатель своими руками запускает на компьютере процесс заражения, который может протекать абсолютно незаметно для пользователя.
Недорогие выходные в Кракове
Такую возможность
Тур выходного дня Краков — Величка обойдется им 39 долларов вместо 59. Дата выезда — 6 марта.
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