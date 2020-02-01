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Письма с вирусом от имени Беларубанка и скидка на тур в Польшу от БелВЭБ: топ новостей от банков

01.02.2020 08:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе банки начали пересматривать условия по рассрочке. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что еще изменилось для клиентов банков.

Переводы без комиссии


фото: pixabay.com

Бесплатно отправить деньги можно в отделениях Белагропромбанка, где запустили специальное предложение «Тариф 0%».

Комиссию не будут брать, если в качестве валюты оплаты перевода выбрать доллары, а в качестве валюты получения — евро или российские рубли.

Электронные письма с вирусом от имени банка


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Белорусские предприятия стали получать электронные письма с вредоносными вложениями от имени Беларусбанка с адреса account@belarusbank.by.

— Обращаем внимание, что никакого отношения к данному email банк не имеет, — предупреждают в Беларусбанке.

При открытии так называемого фишингового отправления ничего не подозревающий получатель своими руками запускает на компьютере процесс заражения, который может протекать абсолютно незаметно для пользователя.

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Недорогие выходные в Кракове


Такую возможность могут себе позволить держатели карточек Банка БелВЭБ Mastercard «Дива» и Visa «Travel».

Тур выходного дня Краков — Величка обойдется им 39 долларов вместо 59. Дата выезда — 6 марта.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, чем порадовали и удивили банки своих клиентов на этой неделе.
 
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