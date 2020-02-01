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Умер главный режиссер Минского областного театра кукол «Батлейка» Николай Андреев
Источник материала: Партизан
31 января умер главный режиссер Минского областного театра кукол «Батлейка» (Молодечно) Николай Андреев,
29 декабря Николай Андреев отметил 63-летие. Режиссера в его квартире обнаружила соседка. Причина смерти пока не известна.
Николай Андреев окончил Белорусский театрально-художественный институт и Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Был артистом государственного кукольного театра, главным режиссером Гродненского областного театра кукол, руководителем курса актеров театра кукол в Гродненском училище искусств.
С апреля 2004 года возглавлял Минский областной театр кукол «Батлейка» в Молодечно. Среди постановок — «Волшебная дудочка» В. Вольского, «Чертов скарб» В. Короткевича, «Тысяча и одна ночь», «Самоубийца» М. Эрдмана, «Тутэйшыя» Я. Купалы и др.
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31 января умер главный режиссер Минского областного театра кукол «Батлейка» (Молодечно) Николай Андреев, сообщили TUT.BY коллеги режиссера.
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