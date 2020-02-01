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Под Жабинкой еж впал в "неправильную" спячку из-за аномально теплой зимы

01.02.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Странную картину заметила жительница Бреста Наталия Вахний. Во время прогулки по лесу возле деревни Бульково Жабинковского района в начале недели она заметила спящего ежа. Снега не было. Вместо того, чтобы свернуться клубком и закопаться в теплую листву, зверек дремал прямо на поверхности почвы. Этот момент она и запечатлела на фото. Видимо, теплая зима притупила бдительность лесного жителя. Наталия — биолог, поэтому обеспокоилась судьбой сони.

Под Жабинкой еж впал в "неправильную" спячку из-за аномально теплой зимы

Фото Наталии ВАХНИЙ

— Обычно еж ищет себе укрытие, — объясняет она. — Спать без защиты опасно: хищники не дремлют.

Кроме того, можно замерзнуть, если все же ударят морозы. А в солнечные теплые дни проснуться слишком рано. Но пищи нет, и забавное создание рискует умереть от истощения. Поэтому, сделав фото, Наталия вернула колючего кроху в исходное положение, прикрыв листьями. Спустя несколько дней она проведала место спячки: еж и не думал просыпаться. Укрытие брестчанка укрепила, добавив ветки и мох.

 
Теги: Брест
 
 
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  Странную картину заметила жительница Бреста Наталия Вахний. Во время прогулки по лесу возле деревни Бульково Жабинковского района в начале недели она заметила...
 
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