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Лобовое столкновение около трассы М1 в Барановичском районе
01.02.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла вечером 31 января на подъезде к деревне Новая Мышь.
ДТП около деревни Новая Мышь. Фото: Александр КОРОБ
Узнать подробности ДТП Intex-press пока не удалось. Судя по фото, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Участок дороги от трассы М1 до Новой Мыши перекрыли сотрудники
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
На месте происшествия работают сотрудники
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Авария произошла вечером 31 января на подъезде к деревне Новая Мышь. ДТП около деревни Новая Мышь. Фото: Александр КОРОБ Узнать подробности ДТП Intex-press пока не...
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