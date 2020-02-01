Помощник президента побывал в белорусскоязычной школе в Каменецком районе, которую могут закрыть

Источник материала: Виртуальный Брест

Помощник президента по Брестской области Анатолий Маркевич посетил в агрогородке Омеленец последнюю белорусскоязычную среднюю школу Каменецкого района, которую могут закрыть. Об этом TUT,BY рассказал преподаватель географии и физкультуры Омеленецкой СШ Павел Кендысь, который борется за то, чтобы учебное заведение продолжало работать.





Анатолий Маркевич побывал в школе 30 января. По словам Павла Кендыся, визит стал для педколлектива неожиданным. Маркевич приехал один и пробыл в учебном заведении несколько часов. За это время помощник президента прошелся по кабинетам, поговорил с учителями, директором, школьниками. Все общение велось на белорусском языке.

— Мне говорили, что это человек, который может в нашем деле помочь. Однако пока сложно сказать, чем это все закончится, — поделился Павел Кендысь.

В беседе с TUT.BY Анатолий Маркевич сообщил, что точку в вопросе работы учебного заведения пока рано ставить.

— С наскока такие вопросы не решаются. Надо взвесить все плюсы, все минусы, услышать мнение родителей, учителей, администрации школы, как дети настроены, и только после этого принимать решение. Надо разобраться в деталях и найти рациональное и разумное. Думаю, что поспешное решение об оптимизации (Омеленецкой СШ. — TUT.BY) вряд ли будет принято в ближайшее время, — отметил помощник президента.

Перспективу расформирования в 2020 году Омеленецкой средней школы озвучил 16 октября на собрании директор учебного заведения. Среди основных причин — пожароопасность (здание деревянное), уличный туалет, отсутствие горячей воды и спортзала.

Такое решение поддержали далеко не все учителя, родители и ученики.

Преподаватель Омеленецкой СШ разместил в интернете петицию с требованием не допустить закрытия учебного заведения — и попросил чиновников объяснить, почему за 30 лет (!) в районном бюджете не нашлось средств на строительство в Омеленецкой СШ спортзала или хотя бы туалета.

Чиновники, с которыми общался TUT.BY по поводу школы, утверждали, что судьба учебного заведения еще не решена.