Нигерийский футболист, покинувший брестское «Динамо», стал игроком «Руха»

Источник материала: Виртуальный Брест

26-летний полузащитник из Нигерии Чиди Осучукву стал игроком «Руха» из Бреста. Об этом футболист сообщил в своем инстаграме. Контракт подписан на один год, сообщает сайт команды.

Фото: www.instagram.com/reachel_chidi/

Ранее игрок на протяжении трех сезонов выступал за брестское «Динамо», забив семь мячей. В прошлом году он стал чемпионом страны, а также дважды был обладателем Кубка и Суперкубка Беларуси. Но в январе он покинул команду.

Первым клубом в профессиональной карьере футболиста стал нигерийский «Гейтвей». В 2010 году полузащитник перебрался в более именитый «Долфинс», с которым стал чемпионом Нигерии в 2011 году.

Благодаря отличному выступлению в чемпионском сезоне полузащитник перешел в португальскую «Брагу» (Д1), за которую дебютировал 14 марта 2014 года в поединке против «Академики». Однако нигерийцу не удалось закрепиться в «Браге», после чего в 2017 году Чиди оказался в Беларуси.

Напомним, что «Рух» по результатам стыковых матчей прорвался в высшую лигу белорусского футбола.

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев признавался в любви к «Руху». «Живешь с одной, а любишь другую», — откровенничал бизнесмен в интервью Василию Сарычеву.

«Рух» некоторое время был фарм-клубом «Динамо», но в начале прошлого года у команды появился новый юридический владелец.