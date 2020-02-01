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Нигерийский футболист, покинувший брестское «Динамо», стал игроком «Руха»

01.02.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

26-летний полузащитник из Нигерии Чиди Осучукву стал игроком «Руха» из Бреста. Об этом футболист сообщил в своем инстаграме. Контракт подписан на один год, сообщает сайт команды.

Нигерийский футболист, покинувший брестское «Динамо», стал игроком «Руха»

Фото: www.instagram.com/reachel_chidi/

Ранее игрок на протяжении трех сезонов выступал за брестское «Динамо», забив семь мячей. В прошлом году он стал чемпионом страны, а также дважды был обладателем Кубка и Суперкубка Беларуси. Но в январе он покинул команду.

Первым клубом в профессиональной карьере футболиста стал нигерийский «Гейтвей». В 2010 году полузащитник перебрался в более именитый «Долфинс», с которым стал чемпионом Нигерии в 2011 году.

Благодаря отличному выступлению в чемпионском сезоне полузащитник перешел в португальскую «Брагу» (Д1), за которую дебютировал 14 марта 2014 года в поединке против «Академики». Однако нигерийцу не удалось закрепиться в «Браге», после чего в 2017 году Чиди оказался в Беларуси.

Напомним, что «Рух» по результатам стыковых матчей прорвался в высшую лигу белорусского футбола.

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев признавался в любви к «Руху». «Живешь с одной, а любишь другую», — откровенничал бизнесмен в интервью Василию Сарычеву.

«Рух» некоторое время был фарм-клубом «Динамо», но в начале прошлого года у команды появился новый юридический владелец.

 
Теги: Брест
 
 
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  26-летний полузащитник из Нигерии Чиди Осучукву стал игроком «Руха» из Бреста. Об этом футболист сообщил в своем инстаграме. Контракт подписан на один год,...
 
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