В Пинске временно открыли движение по обновленному мосту через Пину

Источник материала: Виртуальный Брест

Временную переправу закрыли.





31 января, примерно, в 17.30 строители открыли мост через Пину для движения транзитного транспорта. На реконструкции он находился почти год. К наплавному мосту, который все это время служил временной переправой с одного берега на другой, проезд закрыт.

Реконструкция автомобильного моста ещё не завершена. Открытие движения по нему – мера вынужденная. Строителям необходимо проложить трубы ливневой канализации. Проходить она должна под объездной дорогой, выходящей с наплавного моста на улицу Столинскую. Работы будут вестись открытым способом.





Параллельно с этим предприятие «Днепро-Бугский водный путь» обследует принадлежащую ему временную переправу и выполнит здесь необходимые ремонтно-профилактические работы.

По их окончанию автомобильный поток снова пойдет по наплавной системе, а автомобильный мост закроют для дальнейшей реконструкции.





Открыть обновлённый мост планируется в мае текущего года.