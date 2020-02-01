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В Пинске временно открыли движение по обновленному мосту через Пину
01.02.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Временную переправу закрыли.
31 января, примерно, в 17.30 строители открыли мост через Пину для движения транзитного транспорта. На реконструкции он находился почти год. К наплавному мосту, который все это время служил временной переправой с одного берега на другой, проезд закрыт.
Реконструкция автомобильного моста ещё не завершена. Открытие движения по нему – мера вынужденная. Строителям необходимо проложить трубы ливневой канализации. Проходить она должна под объездной дорогой, выходящей с наплавного моста на улицу Столинскую. Работы будут вестись открытым способом.
Параллельно с этим предприятие «Днепро-Бугский водный путь» обследует принадлежащую ему временную переправу и выполнит здесь необходимые ремонтно-профилактические работы.
По их окончанию автомобильный поток снова пойдет по наплавной системе, а автомобильный мост закроют для дальнейшей реконструкции.
Открыть обновлённый мост планируется в мае текущего года.
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Временную переправу закрыли. 31 января, примерно, в 17.30 строители открыли мост через Пину для движения транзитного транспорта. На реконструкции он находился...
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