МАРТ продлил действие предельных максимальных торговых надбавок на гречку до 28 апреля

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление от 30 января 2020 года №10 "О регулировании цен на крупу гречневую". Согласно документу, временное регулирование цен на гречневую крупу путем установления предельной максимальной торговой надбавки не выше 25% продляется до 28 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в МАРТ.





Предельная торговая надбавка применяется к отпускной цене производителя (импортера) с учетом оптовой надбавки, которая не должна превышать 10%.

Эта мера позволит исключить возможное завышение цен на гречку.

Постановление вступает в силу после его официального опубликовани