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МАРТ продлил действие предельных максимальных торговых надбавок на гречку до 28 апреля

01.02.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление от 30 января 2020 года №10 "О регулировании цен на крупу гречневую". Согласно документу, временное регулирование цен на гречневую крупу путем установления предельной максимальной торговой надбавки не выше 25% продляется до 28 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в МАРТ.

МАРТ продлил действие предельных максимальных торговых надбавок на гречку до 28 апреля

Предельная торговая надбавка применяется к отпускной цене производителя (импортера) с учетом оптовой надбавки, которая не должна превышать 10%.

Эта мера позволит исключить возможное завышение цен на гречку.

Постановление вступает в силу после его официального опубликовани

 
 
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  Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление от 30 января 2020 года №10 "О регулировании цен на крупу гречневую". Согласно...
 
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