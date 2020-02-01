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Мальчик выполнил школьное задание и привёл учителей в восторг. А одноклассники не оценили

01.02.2020 10:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Простое школьное задание третьеклассника вызвало восторг у сотрудников учреждения образования. Дело в том, что в «домашке» ребёнка поучаствовал знаменитый актёр. 

Как сообщает GMA, на одном из занятий школьники получили задание, основанное на книге «Посылка Мэй», где главная героиня отправляет себя к бабушке почтой. Детям было поручено сделать рисунки самих себя и отправить их через родственников куда-нибудь, чтобы посмотреть, как далеко сможет попасть посылка. 

Мальчик выполнил школьное задание и привёл учителей в восторг. А одноклассники не оценили
Фото: twitter.com/mikemoh 

Одним из учеников оказался Чейз Мо – сын актёра Майка Мо, который сыграл роль Брюса Ли в фильме «Однажды в Голливуде». Мальчик передал свой рисунок папе, а тот сфотографировался вместе с… Брэдом Питтом. 

Сотрудники школы пришли в восторг и опубликовали снимок на странице школьного округа в Facebook. Что касается одноклассников Чейза, они не были впечатлены, поскольку не знают, кто такой Питт. 

Мальчик выполнил школьное задание и привёл учителей в восторг. А одноклассники не оценили
Фото: facebook.com/WaunakeeCSD 

Кстати, недавно актёр отметился рядом забавных шуток.

Например, он объяснил, почему не пригласил свою маму на «Золотой глобус», а также был готов поделиться с Ди Каприо плотом (здесь подробности). 

Люди в материале: Майк Мо, Чейз Мо, Брэд Питт
 
 
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Простое школьное задание третьеклассника вызвало восторг у сотрудников учреждения образования. Дело в том, что в «домашке» ребёнка поучаствовал знаменитый...
 
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