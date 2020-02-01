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Мальчик выполнил школьное задание и привёл учителей в восторг. А одноклассники не оценили
Источник материала: СТВ
Простое школьное задание третьеклассника вызвало восторг у сотрудников учреждения образования. Дело в том, что в «домашке» ребёнка поучаствовал знаменитый актёр.
Как
Одним из учеников оказался Чейз Мо – сын актёра Майка Мо, который сыграл роль Брюса Ли в фильме «Однажды в Голливуде». Мальчик передал свой рисунок папе, а тот сфотографировался вместе с… Брэдом Питтом.
Сотрудники школы пришли в восторг и опубликовали снимок на странице школьного округа в Facebook. Что касается одноклассников Чейза, они не были впечатлены, поскольку не знают, кто такой Питт.
Кстати, недавно актёр отметился рядом забавных шуток.
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Простое школьное задание третьеклассника вызвало восторг у сотрудников учреждения образования. Дело в том, что в «домашке» ребёнка поучаствовал знаменитый...
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