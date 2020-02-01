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Месси установил очередной рекорд

01.02.2020 11:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В матче 1/8 финала Кубка Испании “Барселона” обыграла “Леганес” со счётом 5:0.



Как сообщает “Чемпионат”, для Лионеля Месси эта победа стала 500-й в форме каталонского клуба, пишет .ru.oxu.az
Это рекордный показатель для Испании. Для того, чтобы набрать столько побед, аргентинец провёл за “Барсу” 709 матчей, забил 622 мяча и сделал 241 голевую передачу. Также в матчах с участием Месси «Барселона» 131 игру свела к ничьей, а в 79 терпела поражения.

В шестёрку рекордсменов также входят Хави (482 победы), Икер Касильяс (463), Андрес Иньеста (459), Андони Субисаррета (444) и Серхио Рамос (439).
 
 
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В матче 1/8 финала Кубка Испании “Барселона” обыграла “Леганес” со счётом 5:0.
 
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