Теперь Маск певец. Поклонники изобретателя восхищаются его песней

Источник материала: СТВ

Новости США. Изобретатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск попробовал себя в новом амплуа. Теперь миллиардер стал певцом.

На своей странице в Twitter Маск задумался о том, чтобы написать какую-нибудь композицию. Сначала пользователи решили, что это простая шутка, но 31 января изобретатель опубликовал песню.

«Погодите, он, что, реально это сделал?» – не поверил своим ушам и глазам один из пользователей соцсети.



Фото: twitter.com/elonmusk

Илон поделился несколькими фотографиями из музыкальной студии, а также гордо заявил, что сам написал текст и исполнил вокал. Правда, текст состоит всего из пары строчек.



Фото: twitter.com/elonmusk

Трек получил название «Don't Doubt ur Vibe», а себе в качестве автора композиции инженер взял псевдоним E «D» M. Вероятно, это игра слов, поскольку первые буквы имени Elon Musk такие же, как в названии музыкального стиля, в котором записана песня, – EDM (Electronic Dance Music).



Фото: twitter.com/elonmusk

Кстати, о своих планах покорения космоса Маск тоже не забывает.