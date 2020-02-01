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Теперь Маск певец. Поклонники изобретателя восхищаются его песней
Источник материала: СТВ
Новости США. Изобретатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск попробовал себя в новом амплуа. Теперь миллиардер стал певцом.
На своей странице в Twitter Маск задумался о том, чтобы написать какую-нибудь композицию. Сначала пользователи решили, что это простая шутка, но 31 января изобретатель
«Погодите, он, что, реально это сделал?» – не поверил своим ушам и глазам один из пользователей соцсети.
Илон поделился несколькими фотографиями из музыкальной студии, а также гордо заявил, что сам написал текст и исполнил вокал. Правда, текст состоит всего из пары строчек.
Трек получил название «Don't Doubt ur Vibe», а себе в качестве автора композиции инженер взял псевдоним E «D» M. Вероятно, это игра слов, поскольку первые буквы имени Elon Musk такие же, как в названии музыкального стиля, в котором записана песня, – EDM (Electronic Dance Music).
Кстати, о своих планах покорения космоса Маск тоже не забывает.
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Новости США. Изобретатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск попробовал себя в новом амплуа. Теперь миллиардер стал певцом. На своей странице в Twitter Маск...
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