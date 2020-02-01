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Теперь Маск певец. Поклонники изобретателя восхищаются его песней

01.02.2020 11:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Изобретатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск попробовал себя в новом амплуа. Теперь миллиардер стал певцом. 

На своей странице в Twitter Маск задумался о том, чтобы написать какую-нибудь композицию. Сначала пользователи решили, что это простая шутка, но 31 января изобретатель опубликовал песню. 

«Погодите, он, что, реально это сделал?» – не поверил своим ушам и глазам один из пользователей соцсети. 

Теперь Маск певец. Поклонники изобретателя восхищаются его песней
Фото: twitter.com/elonmusk 

Илон поделился несколькими фотографиями из музыкальной студии, а также гордо заявил, что сам написал текст и исполнил вокал. Правда, текст состоит всего из пары строчек. 

Теперь Маск певец. Поклонники изобретателя восхищаются его песней
Фото: twitter.com/elonmusk 

Трек получил название «Don't Doubt ur Vibe», а себе в качестве автора композиции инженер взял псевдоним E «D» M. Вероятно, это игра слов, поскольку первые буквы имени Elon Musk такие же, как в названии музыкального стиля, в котором записана песня, – EDM (Electronic Dance Music). 

Теперь Маск певец. Поклонники изобретателя восхищаются его песней
Фото: twitter.com/elonmusk 

Кстати, о своих планах покорения космоса Маск тоже не забывает.

В 2020 году изобретатель планирует запустить новый звездолёт Starship – подробнее здесь

Люди в материале: Илон Маск, Elon Musk
 
 
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Новости США. Изобретатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск попробовал себя в новом амплуа. Теперь миллиардер стал певцом.  На своей странице в Twitter Маск...
 
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